Описание

Age of Ashes: Dark Nuns — это тёмное приключение с элементами ролевой игры и экшена, где ты берешь на себя роль Черной монахини — последней защитницы священного ордена. После того как мир поглотила тьма, древний монастырь пал, солнце стало пеплом, а демоны захватили землю. Преодолевая безмолвные руины, оскверненные земли и мрачные подземелья, тебе предстоит сразиться с полчищами чудовищ, чтобы очистить оскверненные территории и раскрыть причины великого падения. С каждой победой ты приближаешься к разгадке тайны древнего ордена и собственной судьбы.





В твоем распоряжении — арсенал реликвий, магических умений и возможностей прокачки, который позволяет менять стиль боя и усиливать героиню. Сложные боссы, ловушки, сюжетные выборы и атмосферные локации создают напряжённую, но увлекательную игру. Прокладывай собственный путь через хаос и отчаяние, выбирай, кого спасти, а кого оставить в темноте. Готова ли ты переписать историю мира, начав с мрачных пепелищ забвения?