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Age of Ashes: Dark Nuns

Age of Ashes: Dark Nuns 1.3

Отправься в мрачное фэнтезийное паломничество, чтобы изгнать демонов из погибшего мира
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Версия:
1.3
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Leniu Technology Co., Limited
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 12:57
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
62
Скриншоты
Описание

Age of Ashes: Dark Nuns — это тёмное приключение с элементами ролевой игры и экшена, где ты берешь на себя роль Черной монахини — последней защитницы священного ордена. После того как мир поглотила тьма, древний монастырь пал, солнце стало пеплом, а демоны захватили землю. Преодолевая безмолвные руины, оскверненные земли и мрачные подземелья, тебе предстоит сразиться с полчищами чудовищ, чтобы очистить оскверненные территории и раскрыть причины великого падения. С каждой победой ты приближаешься к разгадке тайны древнего ордена и собственной судьбы.


В твоем распоряжении — арсенал реликвий, магических умений и возможностей прокачки, который позволяет менять стиль боя и усиливать героиню. Сложные боссы, ловушки, сюжетные выборы и атмосферные локации создают напряжённую, но увлекательную игру. Прокладывай собственный путь через хаос и отчаяние, выбирай, кого спасти, а кого оставить в темноте. Готова ли ты переписать историю мира, начав с мрачных пепелищ забвения?


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Age of Ashes: Dark Nuns 1 Гб Ссылка 2 1 Гб

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Внимание

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