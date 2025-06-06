Age of Ashes: Dark Nuns 1.3
Отправься в мрачное фэнтезийное паломничество, чтобы изгнать демонов из погибшего мира
Age of Ashes: Dark Nuns — это тёмное приключение с элементами ролевой игры и экшена, где ты берешь на себя роль Черной монахини — последней защитницы священного ордена. После того как мир поглотила тьма, древний монастырь пал, солнце стало пеплом, а демоны захватили землю. Преодолевая безмолвные руины, оскверненные земли и мрачные подземелья, тебе предстоит сразиться с полчищами чудовищ, чтобы очистить оскверненные территории и раскрыть причины великого падения. С каждой победой ты приближаешься к разгадке тайны древнего ордена и собственной судьбы.
В твоем распоряжении — арсенал реликвий, магических умений и возможностей прокачки, который позволяет менять стиль боя и усиливать героиню. Сложные боссы, ловушки, сюжетные выборы и атмосферные локации создают напряжённую, но увлекательную игру. Прокладывай собственный путь через хаос и отчаяние, выбирай, кого спасти, а кого оставить в темноте. Готова ли ты переписать историю мира, начав с мрачных пепелищ забвения?
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