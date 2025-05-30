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Voidpet Dungeon (Мод, Без рекламы)

Voidpet Dungeon (Мод, Без рекламы) 5.1.11

Собери команду из существ эмоций и веди их в бой сквозь подземелья
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Версия:
5.1.11
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Voidpet
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 14:51
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 166 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Voidpet Dungeon — это тактическая RPG, где ты собираешь команду из Voidpets — монстров, олицетворяющих эмоции. Каждые пять минут ты вступаешь в 4 на 4 бои, меняешь позиции, активируешь способности и экспериментируешь с составом команды, чтобы пройти всё дальше. Каждое подземелье — это новый вызов, а каждый питомец — со своими сильными и слабыми сторонами.


Более 50 существ на выбор, возможность их прокачки, эволюции и кастомизации. Боёвка пошаговая, с упором на синергию между персонажами и правильную ротацию способностей. Есть режим кампании, сражения с боссами, система роста и ежедневные задания. Поддерживается офлайн-прогресс, нет навязчивого доната. Если любишь стратегии с душой — Voidpet Dungeon определённо стоит внимания.


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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