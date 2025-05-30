Voidpet Dungeon (Мод, Без рекламы) 5.1.11
Собери команду из существ эмоций и веди их в бой сквозь подземелья
Voidpet Dungeon — это тактическая RPG, где ты собираешь команду из Voidpets — монстров, олицетворяющих эмоции. Каждые пять минут ты вступаешь в 4 на 4 бои, меняешь позиции, активируешь способности и экспериментируешь с составом команды, чтобы пройти всё дальше. Каждое подземелье — это новый вызов, а каждый питомец — со своими сильными и слабыми сторонами.
Более 50 существ на выбор, возможность их прокачки, эволюции и кастомизации. Боёвка пошаговая, с упором на синергию между персонажами и правильную ротацию способностей. Есть режим кампании, сражения с боссами, система роста и ежедневные задания. Поддерживается офлайн-прогресс, нет навязчивого доната. Если любишь стратегии с душой — Voidpet Dungeon определённо стоит внимания.
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