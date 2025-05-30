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Anime Combat (Мод меню)

Anime Combat (Мод меню) 1.0.6

Собери аниме-команду, комбинируй навыки и пробейся на вершину рейтинга
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Версия:
1.0.6
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
DAI DAI LING
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 00:41
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

Anime Combat — это коллекционная RPG с пошаговыми боями и командной прокачкой. Каждые пять минут ты усиливаешь бойцов, активируешь способности, настраиваешь синергию персонажей и бросаешь вызов другим отрядам. От энергии зависит многое — её нужно грамотно распределять, чтобы не провалить бой. Стратегия важнее кликов.


Героев можно улучшать, открывать новые умения и редкие формы, прокачивать до максимума. Состав отряда имеет значение — участники усиливают друг друга по элементам и стилю боя. Есть PvP-арена, события, ранговые таблицы и испытания. Работает офлайн, внутриигровые покупки по желанию. Если хочешь собрать свою сборную из любимых аниме-персонажей и повести её к вершине — Anime Combat тебе подойдёт.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель скорости атаки
  • Множитель скорости игры

Примечание: если возникли проблемы с Android, используйте эмулятор или смените устройство.

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Anime Combat (Мод меню) v1.0.6 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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