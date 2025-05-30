Описание

Anime Combat — это коллекционная RPG с пошаговыми боями и командной прокачкой. Каждые пять минут ты усиливаешь бойцов, активируешь способности, настраиваешь синергию персонажей и бросаешь вызов другим отрядам. От энергии зависит многое — её нужно грамотно распределять, чтобы не провалить бой. Стратегия важнее кликов.





Героев можно улучшать, открывать новые умения и редкие формы, прокачивать до максимума. Состав отряда имеет значение — участники усиливают друг друга по элементам и стилю боя. Есть PvP-арена, события, ранговые таблицы и испытания. Работает офлайн, внутриигровые покупки по желанию. Если хочешь собрать свою сборную из любимых аниме-персонажей и повести её к вершине — Anime Combat тебе подойдёт.