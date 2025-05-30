Anime Combat (Мод меню) 1.0.6
Собери аниме-команду, комбинируй навыки и пробейся на вершину рейтинга
Anime Combat — это коллекционная RPG с пошаговыми боями и командной прокачкой. Каждые пять минут ты усиливаешь бойцов, активируешь способности, настраиваешь синергию персонажей и бросаешь вызов другим отрядам. От энергии зависит многое — её нужно грамотно распределять, чтобы не провалить бой. Стратегия важнее кликов.
Героев можно улучшать, открывать новые умения и редкие формы, прокачивать до максимума. Состав отряда имеет значение — участники усиливают друг друга по элементам и стилю боя. Есть PvP-арена, события, ранговые таблицы и испытания. Работает офлайн, внутриигровые покупки по желанию. Если хочешь собрать свою сборную из любимых аниме-персонажей и повести её к вершине — Anime Combat тебе подойдёт.
- Меню модов
- Множитель скорости атаки
- Множитель скорости игры
Примечание: если возникли проблемы с Android, используйте эмулятор или смените устройство.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.