android-1.ru / Игры / Ролевые / Ailem Olur Musun (Мод, Без рекламы)
Ailem Olur Musun (Мод, Без рекламы)

Ailem Olur Musun (Мод, Без рекламы) 0.0.65

Одиночество, теплота и тайны в городе, где каждый скрывает что-то своё
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
0.0.65
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Trash Mans
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 13:32
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 135 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Ailem Olur Musun — это сюжетная визуальная новелла с элементами интерактивного выбора. Ты играешь за замкнутого грузового офицера, оказавшегося в уединённом городке. Первые часы проходят в отрешенности, но знакомство с местными жителями, их добротой и заботой постепенно начинает менять героя. Каждый день — это новые разговоры, связи и внутренние перемены, пока под поверхностью не начинает шевелиться тревога.


Когда любимый всеми житель внезапно исчезает, атмосфера резко темнеет. Полиция бессильна, улицы замирают в тревожном ожидании, а прошлое героя начинает напоминать о себе. Раскрывай тайны, строй доверие и выбирай, кому верить. Вас ждёт глубокая история, нестандартные повороты и развилка эмоций. Это не просто драма — это вопрос: кто для тебя станет настоящей семьёй?


Информация о модах

Взлом скорости, без рекламы.

Показать полностью
 Теги темы: Без рекламы

Скачать Ailem Olur Musun (Мод, Без рекламы) v0.0.65 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Ailem Olur Musun (Мод, Без рекламы) 135 Мб Ссылка 2 135 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Raising a Hero Party - Idle RPG (Мод меню)
Raising a Hero Party - Idle RPG (Мод меню)
Version: 1.5.8
The Hummingbird (Мод, Без рекламы)
The Hummingbird (Мод, Без рекламы)
Version: 1.1.8
Vampire's Fall 2 (Мод, Много денег)
Vampire's Fall 2 (Мод, Много денег)
Version: 1.1.104
MARVEL Mystic Mayhem
MARVEL Mystic Mayhem
Version: 0.3.14
Lost Sword
Lost Sword
Version: 1.215.258
Sword & Magic: Idle TD (Мод меню)
Sword & Magic: Idle TD (Мод меню)
Version: 1.0.3
Машина симулятор вождения (Мод, Много денег)
Машина симулятор вождения (Мод, Много денег)
Version: 1.68
Wizario: Idle Magic RPG (Мод меню)
Wizario: Idle Magic RPG (Мод меню)
Version: 1.0.87

Отзывы о Ailem Olur Musun (Мод, Без рекламы)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив