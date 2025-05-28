Ailem Olur Musun (Мод, Без рекламы) 0.0.65
Одиночество, теплота и тайны в городе, где каждый скрывает что-то своё
Ailem Olur Musun — это сюжетная визуальная новелла с элементами интерактивного выбора. Ты играешь за замкнутого грузового офицера, оказавшегося в уединённом городке. Первые часы проходят в отрешенности, но знакомство с местными жителями, их добротой и заботой постепенно начинает менять героя. Каждый день — это новые разговоры, связи и внутренние перемены, пока под поверхностью не начинает шевелиться тревога.
Когда любимый всеми житель внезапно исчезает, атмосфера резко темнеет. Полиция бессильна, улицы замирают в тревожном ожидании, а прошлое героя начинает напоминать о себе. Раскрывай тайны, строй доверие и выбирай, кому верить. Вас ждёт глубокая история, нестандартные повороты и развилка эмоций. Это не просто драма — это вопрос: кто для тебя станет настоящей семьёй?
Взлом скорости, без рекламы.
Скачать Ailem Olur Musun (Мод, Без рекламы) v0.0.65 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.