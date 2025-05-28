Описание

Ailem Olur Musun — это сюжетная визуальная новелла с элементами интерактивного выбора. Ты играешь за замкнутого грузового офицера, оказавшегося в уединённом городке. Первые часы проходят в отрешенности, но знакомство с местными жителями, их добротой и заботой постепенно начинает менять героя. Каждый день — это новые разговоры, связи и внутренние перемены, пока под поверхностью не начинает шевелиться тревога.





Когда любимый всеми житель внезапно исчезает, атмосфера резко темнеет. Полиция бессильна, улицы замирают в тревожном ожидании, а прошлое героя начинает напоминать о себе. Раскрывай тайны, строй доверие и выбирай, кому верить. Вас ждёт глубокая история, нестандартные повороты и развилка эмоций. Это не просто драма — это вопрос: кто для тебя станет настоящей семьёй?