android-1.ru / Игры / Ролевые / MARVEL Mystic Mayhem
MARVEL Mystic Mayhem

MARVEL Mystic Mayhem 0.3.14

Эпичные битвы MARVEL против Кошмара: собирай героев, строй идеальную команду
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
0.3.14
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Exptional Global
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 14:10
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9
Скриншоты
Описание

MARVEL Mystic Mayhem — это динамичная экшн-RPG с культовыми супергероями и суперзлодеями, в которой тебе предстоит остановить Кошмара — повелителя кошмаров, угрожающего реальному миру. Собери команду из любимых персонажей MARVEL, комбинируй классы — контроллеров, бойцов, защитников и нападающих, чтобы создать неостановимый боевой отряд. Каждые пять минут — это схватка, апгрейд, подбор тактики и новый шаг к спасению мира.


Проходи сюжетные миссии, сражайся с боссами, усиливай связи между героями и продвигайся по таблице лидеров. Все персонажи могут стать 5-звёздочными легендами — развивай навыки, улучшай снаряжение и собирай материалы, чтобы раскрыть их максимальный потенциал. MARVEL Mystic Mayhem — это взрывная смесь стратегии, экшена и фан-сервиса для всех поклонников MARVEL. Готов ли ты возглавить бой против кошмара, ставшего реальностью?


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью
 Теги темы: оригинал

Скачать MARVEL Mystic Mayhem v0.3.14 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Эта игра отмечена как оригинальная версия
Скачать из Google Play
Скачать MARVEL Mystic Mayhem 1 Гб Ссылка 2 1 Гб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Lost Sword
Lost Sword
Version: 1.215.258
Sword & Magic: Idle TD (Мод меню)
Sword & Magic: Idle TD (Мод меню)
Version: 1.0.3
Машина симулятор вождения (Мод, Много денег)
Машина симулятор вождения (Мод, Много денег)
Version: 1.68
Wizario: Idle Magic RPG (Мод меню)
Wizario: Idle Magic RPG (Мод меню)
Version: 1.0.87
ATHENA:Blood Twin (Мод Меню)
ATHENA:Blood Twin (Мод Меню)
Version: 1.0.7
Border Police Post Contrbnd 3d (Мод, Много денег)
Border Police Post Contrbnd 3d (Мод, Много денег)
Version: 1.0.6
Auroria: a playful journey (Мод, Без рекламы)
Auroria: a playful journey (Мод, Без рекламы)
Version: 1.8
Arcane Knight : Idle RPG (Мод меню)
Arcane Knight : Idle RPG (Мод меню)
Version: 1.00.031

Отзывы о MARVEL Mystic Mayhem


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив