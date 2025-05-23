MARVEL Mystic Mayhem 0.3.14
Эпичные битвы MARVEL против Кошмара: собирай героев, строй идеальную команду
MARVEL Mystic Mayhem — это динамичная экшн-RPG с культовыми супергероями и суперзлодеями, в которой тебе предстоит остановить Кошмара — повелителя кошмаров, угрожающего реальному миру. Собери команду из любимых персонажей MARVEL, комбинируй классы — контроллеров, бойцов, защитников и нападающих, чтобы создать неостановимый боевой отряд. Каждые пять минут — это схватка, апгрейд, подбор тактики и новый шаг к спасению мира.
Проходи сюжетные миссии, сражайся с боссами, усиливай связи между героями и продвигайся по таблице лидеров. Все персонажи могут стать 5-звёздочными легендами — развивай навыки, улучшай снаряжение и собирай материалы, чтобы раскрыть их максимальный потенциал. MARVEL Mystic Mayhem — это взрывная смесь стратегии, экшена и фан-сервиса для всех поклонников MARVEL. Готов ли ты возглавить бой против кошмара, ставшего реальностью?
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.