Описание

MARVEL Mystic Mayhem — это динамичная экшн-RPG с культовыми супергероями и суперзлодеями, в которой тебе предстоит остановить Кошмара — повелителя кошмаров, угрожающего реальному миру. Собери команду из любимых персонажей MARVEL, комбинируй классы — контроллеров, бойцов, защитников и нападающих, чтобы создать неостановимый боевой отряд. Каждые пять минут — это схватка, апгрейд, подбор тактики и новый шаг к спасению мира.





Проходи сюжетные миссии, сражайся с боссами, усиливай связи между героями и продвигайся по таблице лидеров. Все персонажи могут стать 5-звёздочными легендами — развивай навыки, улучшай снаряжение и собирай материалы, чтобы раскрыть их максимальный потенциал. MARVEL Mystic Mayhem — это взрывная смесь стратегии, экшена и фан-сервиса для всех поклонников MARVEL. Готов ли ты возглавить бой против кошмара, ставшего реальностью?