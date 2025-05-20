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Sword & Magic: Idle TD (Мод меню)

Sword & Magic: Idle TD (Мод меню) 1.0.2

Idle TD-RPG о героической обороне, прокачке и сражениях с Повелителями Демонов
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Версия:
1.0.2
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
DongTz Melo
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 00:32
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 199 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Sword & Magic: Idle TD — это стратегическая TD-RPG с ленивой механикой, деревом талантов и героями, где ты возглавляешь последнюю линию обороны против орд демонов. Каждые пять минут — это укрепление стен, призыв бойцов, прокачка способностей и схватки с огромными боссами. Ты — командир, от которого зависит судьба человечества.


Собери отряд легендарных героев, улучшай их экипировку, открывай мощные навыки, усиливай башни и веди оборону против нескончаемых волн. Комбинируй юнитов, создавай связки, развивай стратегию — и стань величайшим истребителем демонов в истории. Игра работает даже в фоновом режиме, позволяя твоей армии сражаться, пока ты отдыхаешь. Готов удержать фронт до конца?


Информация о модах
  • Меню модов
  • Неограниченная валюта

Примечание: мод необходимо включить при входе в игру, чтобы избежать зависаний.

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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Tower Defense на Андроид
Tower Defense на Андроид
 Теги темы: Мод меню

Скачать Sword & Magic: Idle TD (Мод меню) v1.0.2 MOD APK

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Скачать Sword & Magic: Idle TD (Мод меню) 199 Мб Ссылка 2 199 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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