Sword & Magic: Idle TD (Мод меню) 1.0.2
Idle TD-RPG о героической обороне, прокачке и сражениях с Повелителями Демонов
Sword & Magic: Idle TD — это стратегическая TD-RPG с ленивой механикой, деревом талантов и героями, где ты возглавляешь последнюю линию обороны против орд демонов. Каждые пять минут — это укрепление стен, призыв бойцов, прокачка способностей и схватки с огромными боссами. Ты — командир, от которого зависит судьба человечества.
Собери отряд легендарных героев, улучшай их экипировку, открывай мощные навыки, усиливай башни и веди оборону против нескончаемых волн. Комбинируй юнитов, создавай связки, развивай стратегию — и стань величайшим истребителем демонов в истории. Игра работает даже в фоновом режиме, позволяя твоей армии сражаться, пока ты отдыхаешь. Готов удержать фронт до конца?
- Меню модов
- Неограниченная валюта
Примечание: мод необходимо включить при входе в игру, чтобы избежать зависаний.
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Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.