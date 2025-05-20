Описание

Sword & Magic: Idle TD — это стратегическая TD-RPG с ленивой механикой, деревом талантов и героями, где ты возглавляешь последнюю линию обороны против орд демонов. Каждые пять минут — это укрепление стен, призыв бойцов, прокачка способностей и схватки с огромными боссами. Ты — командир, от которого зависит судьба человечества.





Собери отряд легендарных героев, улучшай их экипировку, открывай мощные навыки, усиливай башни и веди оборону против нескончаемых волн. Комбинируй юнитов, создавай связки, развивай стратегию — и стань величайшим истребителем демонов в истории. Игра работает даже в фоновом режиме, позволяя твоей армии сражаться, пока ты отдыхаешь. Готов удержать фронт до конца?