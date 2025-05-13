android-1.ru / Игры / Ролевые / RPGВсе: Перезапуск (Мод меню)
RPGВсе: Перезапуск (Мод меню)

RPGВсе: Перезапуск (Мод меню) 1.0

Фэнтези-приключение, которое продолжается даже когда ты офлайн
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
1.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Nomad Game
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Сегодня, 20:07
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 126 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

RPGВсе: Перезапуск — это idle-RPG в фэнтези-сеттинге, где ты собираешь героев, наблюдаешь за автоматическими боями и постепенно усиливаешь свою команду. Каждые 5 минут — это новый этап, ресурсы и улучшения. Даже если ты не в игре, герои продолжают сражаться, добывать лут и двигаться к победе. Здесь нет суеты — только рост, стратегия и прогресс.


Открывай легендарных персонажей, усиливай их снаряжение, пробуждай скрытые способности и строй сбалансированную пати. Пошаговые апгрейды, автофарм, система артефактов и офлайн-доход делают игру идеальной для тех, кто любит прокачку без давления. Возвращайся в любой момент — тебя будут ждать новые этапы, боссы и награды.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
  • Режим Бога
Показать полностью
 Теги темы: Мод меню

Скачать RPGВсе: Перезапуск (Мод меню) v1.0 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать RPGВсе: Перезапуск (Мод меню) 126 Мб Ссылка 2 126 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Gloomy Tales: One-Way Ticket (Мод, Без рекламы)
Gloomy Tales: One-Way Ticket (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0.10
Завоюйте Башню 2: битва замков (Мод меню)
Завоюйте Башню 2: битва замков (Мод меню)
Version: 1.701
Obby Escape: Prison Rat Dance (Мод меню)
Obby Escape: Prison Rat Dance (Мод меню)
Version: 0.2.11
Goddess of Attack (Мод меню)
Goddess of Attack (Мод меню)
Version: 1.2.28
Hero Wars: Last Survivor (Мод меню)
Hero Wars: Last Survivor (Мод меню)
Version: 0.1.3
Merge Out (Мод меню)
Merge Out (Мод меню)
Version: 0.12.2
Big Brother: The Game (Мод меню)
Big Brother: The Game (Мод меню)
Version: 2.0.2
Bid Master (Мод, Бесплатные покупки)
Bid Master (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 0.6.5

Отзывы о RPGВсе: Перезапуск (Мод меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив