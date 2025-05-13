Описание

RPGВсе: Перезапуск — это idle-RPG в фэнтези-сеттинге, где ты собираешь героев, наблюдаешь за автоматическими боями и постепенно усиливаешь свою команду. Каждые 5 минут — это новый этап, ресурсы и улучшения. Даже если ты не в игре, герои продолжают сражаться, добывать лут и двигаться к победе. Здесь нет суеты — только рост, стратегия и прогресс.





Открывай легендарных персонажей, усиливай их снаряжение, пробуждай скрытые способности и строй сбалансированную пати. Пошаговые апгрейды, автофарм, система артефактов и офлайн-доход делают игру идеальной для тех, кто любит прокачку без давления. Возвращайся в любой момент — тебя будут ждать новые этапы, боссы и награды.