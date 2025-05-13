RPGВсе: Перезапуск (Мод меню) 1.0
Фэнтези-приключение, которое продолжается даже когда ты офлайн
RPGВсе: Перезапуск — это idle-RPG в фэнтези-сеттинге, где ты собираешь героев, наблюдаешь за автоматическими боями и постепенно усиливаешь свою команду. Каждые 5 минут — это новый этап, ресурсы и улучшения. Даже если ты не в игре, герои продолжают сражаться, добывать лут и двигаться к победе. Здесь нет суеты — только рост, стратегия и прогресс.
Открывай легендарных персонажей, усиливай их снаряжение, пробуждай скрытые способности и строй сбалансированную пати. Пошаговые апгрейды, автофарм, система артефактов и офлайн-доход делают игру идеальной для тех, кто любит прокачку без давления. Возвращайся в любой момент — тебя будут ждать новые этапы, боссы и награды.
- Меню модов
- Множитель урона
- Множитель защиты
- Режим Бога
Скачать RPGВсе: Перезапуск (Мод меню) v1.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.