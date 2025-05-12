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Obby Escape: Prison Rat Dance (Мод меню)

Obby Escape: Prison Rat Dance (Мод меню) 0.2.11

Танцуй, беги и выживай в самой нелепой тюремной побеге‑приключении
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Версия:
0.2.11
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
UniPuzz Games
Категория:
Приключения / На русском
Обновлено:
Сегодня, 14:48
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 259 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Obby Escape: Prison Rat Dance — это паркур‑приключение в стиле obstacle course, где ты помогаешь крысе‑заключённому сбежать из охраняемой тюрьмы. Прыгай, скользи, преодолевай лазерные ловушки и избегай охранников, каждый шаг приближает к свободе. Визуально — это мультяшная смесь безумия, где ритм и выживание идут в паре. А каждую неудачу сопровождает танец, чтобы ты не терял настроя.


По мере прохождения открываются новые зоны: от камер до крыши и вентиляционных шахт. Хитроумные ловушки, забавные анимации и внезапные повороты делают каждый уровень непредсказуемым. Включён офлайн-режим, а прогресс сохраняется автоматически. Отличный выбор, если хочешь повеселиться, напрячь реакцию и устроить себе короткий побег от скуки.


Информация о модах
  • Бесплатные скины
  • Отключена реклама
  • Неуязвимость
  • Бесконечные прыжки
  • Активировать джетпак
  • Активировать щит
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Obby Escape: Prison Rat Dance (Мод меню) v0.2.11 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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