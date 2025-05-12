Obby Escape: Prison Rat Dance (Мод меню) 0.2.11
Танцуй, беги и выживай в самой нелепой тюремной побеге‑приключении
Obby Escape: Prison Rat Dance — это паркур‑приключение в стиле obstacle course, где ты помогаешь крысе‑заключённому сбежать из охраняемой тюрьмы. Прыгай, скользи, преодолевай лазерные ловушки и избегай охранников, каждый шаг приближает к свободе. Визуально — это мультяшная смесь безумия, где ритм и выживание идут в паре. А каждую неудачу сопровождает танец, чтобы ты не терял настроя.
По мере прохождения открываются новые зоны: от камер до крыши и вентиляционных шахт. Хитроумные ловушки, забавные анимации и внезапные повороты делают каждый уровень непредсказуемым. Включён офлайн-режим, а прогресс сохраняется автоматически. Отличный выбор, если хочешь повеселиться, напрячь реакцию и устроить себе короткий побег от скуки.
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Внимание▶
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Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.