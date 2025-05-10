android-1.ru / Игры / Гонки / Motor Sport Challenge (Мод, Много денег)
Motor Sport Challenge (Мод, Много денег)

Motor Sport Challenge (Мод, Много денег) 1.6

Брось вызов скорости на трассах по всему миру — стань чемпионом!
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
1.6
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
7 Wolf Games
Категория:
Гонки / На русском
Обновлено:
Сегодня, 00:59
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

Motor Sport Challenge — это гоночный симулятор с упором на реализм, скорость и прогрессию. За рулём одного из более чем 50 детализированных автомобилей ты выходишь на трассу, чтобы установить рекорд круга и обойти соперников. Каждый мотор звучит по-своему, каждая трасса — испытание реакции и мастерства. Участвуй в заездах, проходи контрольные точки на максималке и зарабатывай кредиты за победы.


Развивай карьеру, открывая новые машины, включая редкие секретные модели, и настраивай каждый заезд под себя: выбери между управлением по наклону или классическими кнопками. Режим карьеры, гибкая настройка одиночных заездов и атмосфера настоящих гонок делают игру идеальной для тех, кто хочет прочувствовать азарт пилота. Пора выехать на старт!


Информация о модах

Много денег

Показать полностью
 Теги темы: Много денег

Скачать Motor Sport Challenge (Мод, Много денег) v1.6 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Motor Sport Challenge (Мод, Много денег) 1.2 Гб Ссылка 2 1.2 Гб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
ЧЕРНОСТРАХ: Зло Припяти (Мод, Unlocked)
ЧЕРНОСТРАХ: Зло Припяти (Мод, Unlocked)
Version: 1.40
Симулятор парикмахерской 3D (Мод, много денег)
Симулятор парикмахерской 3D (Мод, много денег)
Version: 1.2
Merge Museum: Музей Мастеров (Мод меню)
Merge Museum: Музей Мастеров (Мод меню)
Version: 1.2.1
Survival Arena: Tower Defense (Мод, Много монет)
Survival Arena: Tower Defense (Мод, Много монет)
Version: 1.4.11
Villains: Robot BattleRoyale
Villains: Robot BattleRoyale
Version: 1.13.2
The House: Экшен-хоррор (Полная версия)
The House: Экшен-хоррор (Полная версия)
Version: 1.17
Pocket Combats Tillanium Arena
Pocket Combats Tillanium Arena
Version: 1.0.4
Тун тун тун Сагур Хоррор 3D
Тун тун тун Сагур Хоррор 3D
Version: 5.0

Отзывы о Motor Sport Challenge (Мод, Много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив