Описание

Motor Sport Challenge — это гоночный симулятор с упором на реализм, скорость и прогрессию. За рулём одного из более чем 50 детализированных автомобилей ты выходишь на трассу, чтобы установить рекорд круга и обойти соперников. Каждый мотор звучит по-своему, каждая трасса — испытание реакции и мастерства. Участвуй в заездах, проходи контрольные точки на максималке и зарабатывай кредиты за победы.





Развивай карьеру, открывая новые машины, включая редкие секретные модели, и настраивай каждый заезд под себя: выбери между управлением по наклону или классическими кнопками. Режим карьеры, гибкая настройка одиночных заездов и атмосфера настоящих гонок делают игру идеальной для тех, кто хочет прочувствовать азарт пилота. Пора выехать на старт!