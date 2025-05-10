Motor Sport Challenge (Мод, Много денег) 1.6
Брось вызов скорости на трассах по всему миру — стань чемпионом!
Motor Sport Challenge — это гоночный симулятор с упором на реализм, скорость и прогрессию. За рулём одного из более чем 50 детализированных автомобилей ты выходишь на трассу, чтобы установить рекорд круга и обойти соперников. Каждый мотор звучит по-своему, каждая трасса — испытание реакции и мастерства. Участвуй в заездах, проходи контрольные точки на максималке и зарабатывай кредиты за победы.
Развивай карьеру, открывая новые машины, включая редкие секретные модели, и настраивай каждый заезд под себя: выбери между управлением по наклону или классическими кнопками. Режим карьеры, гибкая настройка одиночных заездов и атмосфера настоящих гонок делают игру идеальной для тех, кто хочет прочувствовать азарт пилота. Пора выехать на старт!
Много денег
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.