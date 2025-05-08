Описание

Villains: Robot BattleRoyale — это аркадный экшен, сочетающий механику MOBA и королевской битвы. Выбирай культовых злодеев или стильных роботов с уникальными способностями и выходи на арену. Бои проходят по простым правилам, занимают не больше 4 минут и не требуют долгого обучения — врывайся сразу. В одиночку или в паре, цель одна — выжить и остаться последним.





Собирай трофеи, открывай скины, эмоции и эффекты убийств, поднимайся в рейтинге и участвуй в сезонных событиях. Каждый герой и робот выполняет свою роль, так что можно играть агрессивно, из тени или в паре поддержки. Контент постоянно обновляется: новые персонажи, карты и режимы уже на подходе. Прыгай в бой и стань чемпионом без правил.