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Villains: Robot BattleRoyale

Villains: Robot BattleRoyale 1.13.2

Быстрые битвы, безумные злодеи и роботы в стиле королевской битвы
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Версия:
1.13.2
Требования:
Android 9
Разработчик:
Faraway
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Сегодня, 16:33
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 720 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
8
Скриншоты
Описание

Villains: Robot BattleRoyale — это аркадный экшен, сочетающий механику MOBA и королевской битвы. Выбирай культовых злодеев или стильных роботов с уникальными способностями и выходи на арену. Бои проходят по простым правилам, занимают не больше 4 минут и не требуют долгого обучения — врывайся сразу. В одиночку или в паре, цель одна — выжить и остаться последним.


Собирай трофеи, открывай скины, эмоции и эффекты убийств, поднимайся в рейтинге и участвуй в сезонных событиях. Каждый герой и робот выполняет свою роль, так что можно играть агрессивно, из тени или в паре поддержки. Контент постоянно обновляется: новые персонажи, карты и режимы уже на подходе. Прыгай в бой и стань чемпионом без правил.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: оригинал

Скачать Villains: Robot BattleRoyale v1.13.2 MOD APK

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Скачать Villains: Robot BattleRoyale 720 Мб Ссылка 2 720 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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