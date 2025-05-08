Villains: Robot BattleRoyale 1.13.2
Быстрые битвы, безумные злодеи и роботы в стиле королевской битвы
Villains: Robot BattleRoyale — это аркадный экшен, сочетающий механику MOBA и королевской битвы. Выбирай культовых злодеев или стильных роботов с уникальными способностями и выходи на арену. Бои проходят по простым правилам, занимают не больше 4 минут и не требуют долгого обучения — врывайся сразу. В одиночку или в паре, цель одна — выжить и остаться последним.
Собирай трофеи, открывай скины, эмоции и эффекты убийств, поднимайся в рейтинге и участвуй в сезонных событиях. Каждый герой и робот выполняет свою роль, так что можно играть агрессивно, из тени или в паре поддержки. Контент постоянно обновляется: новые персонажи, карты и режимы уже на подходе. Прыгай в бой и стань чемпионом без правил.
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Установка
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Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.