Vorian : Roguelike 1.1.5
Пошагово исследуй кубический мир и сразись с волнами врагов
Vorian: Roguelike — это приключенческий рогалик с низкополигональной графикой и тактическими боями, где ты сам открываешь мир шаг за шагом. Каждый участок карты скрыт туманом и полон неожиданностей: ресурсы, враги, ловушки и редкие находки. Путь вперёд — это не просто движение, а постоянный выбор: исследовать глубже или подготовиться к бою.
Главная угроза — волны противников с уникальными навыками, которые усиливаются по мере твоего продвижения. Важно подбирать снаряжение, усиливать способности и принимать грамотные решения. В конце каждой зоны тебя ждёт бой с боссом, где понадобится максимум концентрации. Исследуй, сражайся и выживи — ведь только самые расчётливые и стойкие пройдут весь путь в этом кубическом мире.
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Установка
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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