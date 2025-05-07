Описание

Vorian: Roguelike — это приключенческий рогалик с низкополигональной графикой и тактическими боями, где ты сам открываешь мир шаг за шагом. Каждый участок карты скрыт туманом и полон неожиданностей: ресурсы, враги, ловушки и редкие находки. Путь вперёд — это не просто движение, а постоянный выбор: исследовать глубже или подготовиться к бою.





Главная угроза — волны противников с уникальными навыками, которые усиливаются по мере твоего продвижения. Важно подбирать снаряжение, усиливать способности и принимать грамотные решения. В конце каждой зоны тебя ждёт бой с боссом, где понадобится максимум концентрации. Исследуй, сражайся и выживи — ведь только самые расчётливые и стойкие пройдут весь путь в этом кубическом мире.