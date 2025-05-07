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Vorian : Roguelike

Vorian : Roguelike 1.1.5

Пошагово исследуй кубический мир и сразись с волнами врагов
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Версия:
1.1.5
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Lines of life
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 14:50
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 70 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8
Скриншоты
Описание

Vorian: Roguelike — это приключенческий рогалик с низкополигональной графикой и тактическими боями, где ты сам открываешь мир шаг за шагом. Каждый участок карты скрыт туманом и полон неожиданностей: ресурсы, враги, ловушки и редкие находки. Путь вперёд — это не просто движение, а постоянный выбор: исследовать глубже или подготовиться к бою.


Главная угроза — волны противников с уникальными навыками, которые усиливаются по мере твоего продвижения. Важно подбирать снаряжение, усиливать способности и принимать грамотные решения. В конце каждой зоны тебя ждёт бой с боссом, где понадобится максимум концентрации. Исследуй, сражайся и выживи — ведь только самые расчётливые и стойкие пройдут весь путь в этом кубическом мире.


Информация о модах

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Скачать Vorian : Roguelike 70 Мб Ссылка 2 70 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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