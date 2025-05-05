Hunter Hero! (Мод Меню) 0.1
Тьма сгущается — зажги факел и стань охотником, способным выжить
Hunter Hero! - Это атмосферный экшен-выживание, где каждый шаг уносит свет и приближает опасность. Ты оказываешься один в мрачном лесу, где с каждым движением факел тускнеет, а из тени выбираются всё более жестокие существа. Каждые 5 минут ты принимаешь решение: продвигаться вперёд или остановиться, охотиться или отступить, рискнуть ради усиления или сберечь свет для следующего шага.
В Hunter Hero! сочетаются управление ресурсом света, охота на теневых врагов и система апгрейдов. Прокачивай факел, усиливай оружие, открывай новые умения, чтобы выжить в глубинах леса. С каждым уровнем испытания становятся жёстче, но и награды — ценнее. Игра работает офлайн, идеально подходит для коротких, но напряжённых сессий. Зажги свой путь, стань героем — и узнай, насколько далеко тебя приведёт свет в мире, где выживает только храбрость.
Меню модов
Режим Бога
Высокий урон от атаки
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.