android-1.ru / Игры / Экшен / Hunter Hero! (Мод Меню)
Hunter Hero! (Мод Меню)

Hunter Hero! (Мод Меню) 0.1

Тьма сгущается — зажги факел и стань охотником, способным выжить
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
0.1
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Nytro Games
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 15:43
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 91 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
22
Скриншоты
Описание

Hunter Hero!Это атмосферный экшен-выживание, где каждый шаг уносит свет и приближает опасность. Ты оказываешься один в мрачном лесу, где с каждым движением факел тускнеет, а из тени выбираются всё более жестокие существа. Каждые 5 минут ты принимаешь решение: продвигаться вперёд или остановиться, охотиться или отступить, рискнуть ради усиления или сберечь свет для следующего шага.


В Hunter Hero! сочетаются управление ресурсом света, охота на теневых врагов и система апгрейдов. Прокачивай факел, усиливай оружие, открывай новые умения, чтобы выжить в глубинах леса. С каждым уровнем испытания становятся жёстче, но и награды — ценнее. Игра работает офлайн, идеально подходит для коротких, но напряжённых сессий. Зажги свой путь, стань героем — и узнай, насколько далеко тебя приведёт свет в мире, где выживает только храбрость.


Информация о модах

Меню модов

Режим Бога

Высокий урон от атаки

Большинство объявлений удалено

Показать полностью
 Теги темы: Мод меню

Скачать Hunter Hero! (Мод Меню) v0.1 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Hunter Hero! (Мод Меню) 91 Мб Ссылка 2 91 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
CounterFlame (Полная версия)
CounterFlame (Полная версия)
Version: 0.8 (F2)
Shantae and the Seven Sirens (Мод, Unlocked)
Shantae and the Seven Sirens (Мод, Unlocked)
Version: 1.00.00
Zombie Harbor: Оффлайн шутер (Мод, Много денег)
Zombie Harbor: Оффлайн шутер (Мод, Много денег)
Version: 0.1.1
BrambleBound Sci-Fi RPG Quest
BrambleBound Sci-Fi RPG Quest
Version: 1.0.12
HALF LIEF 2 (Мод, Unlocked)
HALF LIEF 2 (Мод, Unlocked)
Version: 1.4.3
Crunchyroll River City Girls 2 (Мод, Unlocked)
Crunchyroll River City Girls 2 (Мод, Unlocked)
Version: 1.0.1
Crunchyroll RWBY: Arrowfell (Мод, Unlocked)
Crunchyroll RWBY: Arrowfell (Мод, Unlocked)
Version: 1.0.1
Margonem Adventures (Мод меню)
Margonem Adventures (Мод меню)
Version: 1.15.1

Отзывы о Hunter Hero! (Мод Меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив