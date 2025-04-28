Описание

HALF LIFE 2 — это культовый шутер от первого лица, сочетающий напряжённую боевую механику, передовые физические технологии и глубокий сюжет о выживании. Ты снова в роли Гордона Фримена — учёного, ставшего символом борьбы за свободу в мире, раздавленном гнётом инопланетного Альянса. Каждые пять минут — схватки с солдатами, загадки, требующие творческого мышления, и взаимодействие с окружением, где каждый объект подчиняется законам физики.





Игра предлагает динамичную среду, сложные головоломки и захватывающие перестрелки, где каждое действие имеет последствия. Используй подручные предметы, строй укрытия, пробивайся через разрушенные города и заводи союзников, чтобы разжечь огонь сопротивления. HALF LIFE 2 работает офлайн, даёт настоящую свободу решений и остаётся эталоном в жанре благодаря своей атмосфере и вниманию к деталям. Готов ли ты снова стать последней надеждой человечества?