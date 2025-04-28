android-1.ru / Игры / Экшен / HALF LIEF 2 (Мод, Unlocked)
HALF LIEF 2 (Мод, Unlocked)

HALF LIEF 2 (Мод, Unlocked) 1.4.3

Встань против Альянса и возглавь восстание в мире на грани исчезновения
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
1.4.3
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 12:44
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 2.6 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
50
Скриншоты
Описание

HALF LIFE 2 — это культовый шутер от первого лица, сочетающий напряжённую боевую механику, передовые физические технологии и глубокий сюжет о выживании. Ты снова в роли Гордона Фримена — учёного, ставшего символом борьбы за свободу в мире, раздавленном гнётом инопланетного Альянса. Каждые пять минут — схватки с солдатами, загадки, требующие творческого мышления, и взаимодействие с окружением, где каждый объект подчиняется законам физики.


Игра предлагает динамичную среду, сложные головоломки и захватывающие перестрелки, где каждое действие имеет последствия. Используй подручные предметы, строй укрытия, пробивайся через разрушенные города и заводи союзников, чтобы разжечь огонь сопротивления. HALF LIFE 2 работает офлайн, даёт настоящую свободу решений и остаётся эталоном в жанре благодаря своей атмосфере и вниманию к деталям. Готов ли ты снова стать последней надеждой человечества?


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью
 Теги темы: Unlocked

Скачать HALF LIEF 2 (Мод, Unlocked) v1.4.3 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать HALF LIEF 2 (Мод, Unlocked) 2.6 Гб Ссылка 2 2.6 Гб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Crunchyroll River City Girls 2 (Мод, Unlocked)
Crunchyroll River City Girls 2 (Мод, Unlocked)
Version: 1.0.1
Crunchyroll RWBY: Arrowfell (Мод, Unlocked)
Crunchyroll RWBY: Arrowfell (Мод, Unlocked)
Version: 1.0.1
Margonem Adventures (Мод меню)
Margonem Adventures (Мод меню)
Version: 1.15.1
Arcane Hunter: Soul Survivor (Мод меню)
Arcane Hunter: Soul Survivor (Мод меню)
Version: 1.0.8
After World: Zombie Survival (Мод меню)
After World: Zombie Survival (Мод меню)
Version: 0.0.9
Escape the Dead Rails
Escape the Dead Rails
Version: 0.1.0
Avalar: Raid of Shadow (Мод меню)
Avalar: Raid of Shadow (Мод меню)
Version: 01.70.10.00
Super Dino Bros - Мир джунглей (Полная версия)
Super Dino Bros - Мир джунглей (Полная версия)
Version: 3.4.7

Отзывы о HALF LIEF 2 (Мод, Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив