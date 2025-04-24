Описание

Super Dino Bros - Jungle World — это классический платформер с духом приключений и исследованием неизведанного. Ты играешь за отважного путешественника в шляпе, который решает пройтись по зарослям в поисках затерянных городов и древних сокровищ. Каждые пять минут ты прыгаешь по платформам, избегаешь ловушек, побеждаешь врагов и постепенно понимаешь, что джунгли хранят не только золото, но и массу сюрпризов.





В игре десятки уровней, каждый со своими особенностями, тайниками и всё более сложными испытаниями. Управление простое, а визуальный стиль яркий и дружелюбный, идеально подходящий для всех возрастов. Есть монеты, скрытые проходы, бонусы и боссы. Super Dino Bros работает офлайн, не требует доната и дарит тот самый дух классических платформеров — с джунглями, препятствиями и внезапной славой в конце пути.