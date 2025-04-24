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Super Dino Bros - Мир джунглей (Полная версия)

Super Dino Bros - Мир джунглей (Полная версия) 3.4.7

Отправься в джунгли, ищи сокровища и выживи в мире ловушек, врагов и неожиданных последствий
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Версия:
3.4.7
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Paradise Egame
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Сегодня, 12:47
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 23 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Super Dino Bros - Jungle World — это классический платформер с духом приключений и исследованием неизведанного. Ты играешь за отважного путешественника в шляпе, который решает пройтись по зарослям в поисках затерянных городов и древних сокровищ. Каждые пять минут ты прыгаешь по платформам, избегаешь ловушек, побеждаешь врагов и постепенно понимаешь, что джунгли хранят не только золото, но и массу сюрпризов.


В игре десятки уровней, каждый со своими особенностями, тайниками и всё более сложными испытаниями. Управление простое, а визуальный стиль яркий и дружелюбный, идеально подходящий для всех возрастов. Есть монеты, скрытые проходы, бонусы и боссы. Super Dino Bros работает офлайн, не требует доната и дарит тот самый дух классических платформеров — с джунглями, препятствиями и внезапной славой в конце пути.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Super Dino Bros - Мир джунглей (Полная версия) v3.4.7 MOD APK

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Скачать Super Dino Bros - Мир джунглей (Полная версия) 23 Мб Ссылка 2 23 Мб

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Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

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