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Squid Game: Unleashed (Мод, Без рекламы)

Squid Game: Unleashed (Мод, Без рекламы) 0.0.9875

Выживайте или погибайте: испытайте напряжение Squid Game
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Версия:
0.0.9875
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Netflix, Inc.
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Сегодня, 20:21
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 1.9 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
399
Скриншоты
Описание

Squid Game: Unleashed — это многопользовательская экшен-игра, где на кону стоит ваша жизнь. Вдохновлённая популярным сериалом, игра предлагает динамичные состязания на выживание, где каждый раунд становится всё более напряжённым и смертельно опасным. Вступите в битву с друзьями или врагами и выясните, сможете ли вы стать последним выжившим.


Игра объединяет классические испытания из сериала «Игра в кальмара» с новыми, изощрёнными вызовами, основанными на детских играх, но превращённых в смертельные ловушки. Вам понадобятся навыки, инстинкт убийцы и смекалка, чтобы преодолеть жестокую конкуренцию и пройти все испытания. Сможете ли вы продержаться до самого конца, или ваши шаги приведут к фатальной ошибке? Судьба в ваших руках. Добро пожаловать в игру, где выживание — главный приз!


Информация о модах

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Squid Game: Unleashed (Мод, Без рекламы) v0.0.9875 MOD APK

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Скачать Squid Game: Unleashed (Мод, Без рекламы) 1.9 Гб Ссылка 2 1.9 Гб
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Старые версии Squid Game: Unleashed
Version TG 0.0.7872

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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