Описание

Squid Game: Unleashed — это многопользовательская экшен-игра, где на кону стоит ваша жизнь. Вдохновлённая популярным сериалом, игра предлагает динамичные состязания на выживание, где каждый раунд становится всё более напряжённым и смертельно опасным. Вступите в битву с друзьями или врагами и выясните, сможете ли вы стать последним выжившим.





Игра объединяет классические испытания из сериала «Игра в кальмара» с новыми, изощрёнными вызовами, основанными на детских играх, но превращённых в смертельные ловушки. Вам понадобятся навыки, инстинкт убийцы и смекалка, чтобы преодолеть жестокую конкуренцию и пройти все испытания. Сможете ли вы продержаться до самого конца, или ваши шаги приведут к фатальной ошибке? Судьба в ваших руках. Добро пожаловать в игру, где выживание — главный приз!