Squid Game: Unleashed (Мод, Без рекламы) 0.0.9875
Выживайте или погибайте: испытайте напряжение Squid Game
Squid Game: Unleashed — это многопользовательская экшен-игра, где на кону стоит ваша жизнь. Вдохновлённая популярным сериалом, игра предлагает динамичные состязания на выживание, где каждый раунд становится всё более напряжённым и смертельно опасным. Вступите в битву с друзьями или врагами и выясните, сможете ли вы стать последним выжившим.
Игра объединяет классические испытания из сериала «Игра в кальмара» с новыми, изощрёнными вызовами, основанными на детских играх, но превращённых в смертельные ловушки. Вам понадобятся навыки, инстинкт убийцы и смекалка, чтобы преодолеть жестокую конкуренцию и пройти все испытания. Сможете ли вы продержаться до самого конца, или ваши шаги приведут к фатальной ошибке? Судьба в ваших руках. Добро пожаловать в игру, где выживание — главный приз!
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Старые версии Squid Game: Unleashed
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.