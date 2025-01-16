Stone Age SurvivalーTribal Game (Мод меню) 2.0.4
Выживание в каменном веке: создайте своё племя и доминируйте
Stone Age Survival: Tribal Game — это увлекательная игра на выживание, которая переносит вас в доисторическую эпоху, полную опасностей и приключений. Погрузитесь в мир каменного века, где вам предстоит охотиться, собирать ресурсы, строить убежища и создавать инструменты, чтобы выжить среди дикой природы и хищников.
Начните с небольшого племени, развивайте своё поселение, превращая его в могущественный город, и укрепляйте свои позиции как лидер. Исследуйте новые территории, сражайтесь с дикими зверями, встречайте испытания древнего мира и прокладывайте свой путь к процветанию. Stone Age Survival: Tribal Game предлагает вам возможность испытать все прелести и трудности жизни в каменном веке. Сможете ли вы стать легендой своего времени? Начните своё доисторическое приключение уже сегодня!
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