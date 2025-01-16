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Stone Age SurvivalーTribal Game (Мод меню)

Stone Age SurvivalーTribal Game (Мод меню) 2.0.4

Выживание в каменном веке: создайте своё племя и доминируйте
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Версия:
2.0.4
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
King Purple
Категория:
Приключения / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 113 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
322
Скриншоты
Описание

Stone Age Survival: Tribal Game — это увлекательная игра на выживание, которая переносит вас в доисторическую эпоху, полную опасностей и приключений. Погрузитесь в мир каменного века, где вам предстоит охотиться, собирать ресурсы, строить убежища и создавать инструменты, чтобы выжить среди дикой природы и хищников.


Начните с небольшого племени, развивайте своё поселение, превращая его в могущественный город, и укрепляйте свои позиции как лидер. Исследуйте новые территории, сражайтесь с дикими зверями, встречайте испытания древнего мира и прокладывайте свой путь к процветанию. Stone Age Survival: Tribal Game предлагает вам возможность испытать все прелести и трудности жизни в каменном веке. Сможете ли вы стать легендой своего времени? Начните своё доисторическое приключение уже сегодня!


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Stone Age SurvivalーTribal Game (Мод меню) v2.0.4 MOD APK

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Скачать Stone Age SurvivalーTribal Game (Мод меню) 113 Мб Ссылка 2 113 Мб

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Отзывы о Stone Age SurvivalーTribal Game (Мод меню)


Комментарии (2)
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Я
Я 25 января 2025 22:08
Привет 👋
- Русского языка как небывало так и нет
- Звука также нет
- Мод (только одно слово что мод)
+ только что было поправлено, это то, что игру можно дальше пройти (в прошлой версии был баг, на ресурсы)
0
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Я
Я 16 января 2025 07:16
Здрасте ✌️
Во первых, в игре нет Русского языка
Во-вторых, нет звука (совсем не, гробовая тишина)
В-третьих, модда так такового не (всё тратится, и никакой бесплатно покупке). Хоть значок меню мода есть, а толку от него нет
Если я её не вырубил от инета, то я так думаю, и реклама была бы.
Судя по всему оригинал версии игры (только багнутый
+2
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