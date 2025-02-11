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Rumble Defense (Мод меню)

Rumble Defense (Мод меню) 1.1.7

Эпические сражения и тактическая защита башен в мире фэнтези
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Версия:
1.1.7
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Seikami
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 123 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
97
Скриншоты
Описание

Rumble Defense — это стратегическая игра в жанре Tower Defense, где вам предстоит строить, защищать и сражаться за выживание в фэнтезийном мире, полном угроз. Разрабатывайте тактические стратегии, управляйте ресурсами и улучшайте свои башни, чтобы остановить волны безжалостных врагов.


Используйте уникальные способности героев, открывайте новые здания и совершенствуйте свою оборону. Каждое сражение проверит вашу смекалку и навыки планирования. Rumble Defense — это динамичное приключение, сочетающее эпический геймплей и ролевые элементы, где только лучшие стратеги смогут выдержать натиск врагов и привести свой народ к победе. Готовы к битве? Начните защищать свои земли уже сегодня!


Информация о модах
  • Меню модов
  • Неограниченная валюта
  • Разблокировано 
  • Без рекламы
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Rumble Defense (Мод меню) 123 Мб Ссылка 2 123 Мб

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