Описание

Cold Dead — уникальная игра, где сливаются элементы Roguelike, стратегии и RPG. Глобальная кембрийская буря погрузила мир в хаос, наступил ледниковый апокалипсис, а с ним появились жуткие мутанты с ледяными глазами. Теперь вы — командир последнего оплота человечества, управляющий Танковой крепостью, и ваша задача — выжить, несмотря на угрозы, которые таятся за каждым углом.





Возглавьте экспедиции в холодный мир, собирая ресурсы, укрепляя убежище и создавая тактические планы для борьбы с мутировавшими существами и зомби. Каждое решение имеет значение, ведь на кону — жизнь ваших людей. Вас ждут столкновения с монстрами, мрачные секреты прошлого и непрекращающаяся борьба за выживание.





Стратегия, опасности и борьба за будущее





Cold Dead не просто игра — это испытание для тех, кто готов принять вызов. Развивайте своих героев, исследуйте ледяные пустоши и стройте альянсы или сражайтесь с врагами, скрывающимися в тенях. Уникальная механика Roguelike добавляет игре непредсказуемость, заставляя вас постоянно адаптироваться к новым угрозам.





Сможете ли вы привести своих людей к светлому будущему в мире, где каждый шаг может стать последним? Cold Dead предлагает не только захватывающий геймплей, но и глубокую историю, полную испытаний и неожиданностей.