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Cold Dead (Мод меню)

Cold Dead (Мод меню) 1.3.1

Выживание в ледяном хаосе: стратегический вызов для отважных
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Версия:
1.3.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Gaminpower
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 98 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6
Скриншоты
Описание

Cold Dead — уникальная игра, где сливаются элементы Roguelike, стратегии и RPG. Глобальная кембрийская буря погрузила мир в хаос, наступил ледниковый апокалипсис, а с ним появились жуткие мутанты с ледяными глазами. Теперь вы — командир последнего оплота человечества, управляющий Танковой крепостью, и ваша задача — выжить, несмотря на угрозы, которые таятся за каждым углом.


Возглавьте экспедиции в холодный мир, собирая ресурсы, укрепляя убежище и создавая тактические планы для борьбы с мутировавшими существами и зомби. Каждое решение имеет значение, ведь на кону — жизнь ваших людей. Вас ждут столкновения с монстрами, мрачные секреты прошлого и непрекращающаяся борьба за выживание.


Стратегия, опасности и борьба за будущее


Cold Dead не просто игра — это испытание для тех, кто готов принять вызов. Развивайте своих героев, исследуйте ледяные пустоши и стройте альянсы или сражайтесь с врагами, скрывающимися в тенях. Уникальная механика Roguelike добавляет игре непредсказуемость, заставляя вас постоянно адаптироваться к новым угрозам.


Сможете ли вы привести своих людей к светлому будущему в мире, где каждый шаг может стать последним? Cold Dead предлагает не только захватывающий геймплей, но и глубокую историю, полную испытаний и неожиданностей.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Cold Dead (Мод меню) v1.3.1 MOD APK

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Скачать Cold Dead (Мод меню) 98 Мб Ссылка 2 98 Мб

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