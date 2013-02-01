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Vinland Tales ・ Викинги РПГ (Мод меню)

Vinland Tales ・ Викинги РПГ (Мод меню) 1.0.5

Строительство викингской колонии и выживание в суровом мире
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Версия:
1.0.5
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Colossi Games
Категория:
Приключения / На русском
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 322 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
35
Скриншоты
Описание

Vinland Tales — это ролевая игра на выживание с элементами песочницы, где ваша главная цель — построить процветающую колонию викингов в суровых условиях открытого мира. Исследуйте богатые ресурсы, строите, охотьтесь и защищайтесь от зимних опасностей, чтобы выжить в этом жестоком мире.


Игра предлагает захватывающие квесты, постоянное продвижение по миру и уникальную механику выживания, где вместо голода главный упор сделан на пополняемое здоровье. Рубите деревья, добывайте камень и железо, охотьтесь на животных и отправляйтесь в захватывающие набеги, всё это создаёт атмосферу северного выживания, готовую привести вашу викингскую колонию к процветанию или разрушению.


Информация о модах

–[ МЕНЮ МОД ]–

  • HP-мультиплексор
  • Режим Бога
  • Множитель скорости атаки
  • Множитель точности
  • Множитель скорости игрока
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Vinland Tales ・ Викинги РПГ (Мод меню) v1.0.5 MOD APK

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Скачать Vinland Tales ・ Викинги РПГ (Мод меню) 322 Мб Ссылка 2 322 Мб

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