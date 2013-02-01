Vinland Tales ・ Викинги РПГ (Мод меню) 1.0.5
Строительство викингской колонии и выживание в суровом мире
Версия:
1.0.5
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Colossi Games
Категория:
Обновлено:
Вчера, 23:21
Возраст:
Требуется места:
≈ 322 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
35
Описание
Vinland Tales — это ролевая игра на выживание с элементами песочницы, где ваша главная цель — построить процветающую колонию викингов в суровых условиях открытого мира. Исследуйте богатые ресурсы, строите, охотьтесь и защищайтесь от зимних опасностей, чтобы выжить в этом жестоком мире.
Игра предлагает захватывающие квесты, постоянное продвижение по миру и уникальную механику выживания, где вместо голода главный упор сделан на пополняемое здоровье. Рубите деревья, добывайте камень и железо, охотьтесь на животных и отправляйтесь в захватывающие набеги, всё это создаёт атмосферу северного выживания, готовую привести вашу викингскую колонию к процветанию или разрушению.
Информация о модах
–[ МЕНЮ МОД ]–
- HP-мультиплексор
- Режим Бога
- Множитель скорости атаки
- Множитель точности
- Множитель скорости игрока
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