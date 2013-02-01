Описание

Vinland Tales — это ролевая игра на выживание с элементами песочницы, где ваша главная цель — построить процветающую колонию викингов в суровых условиях открытого мира. Исследуйте богатые ресурсы, строите, охотьтесь и защищайтесь от зимних опасностей, чтобы выжить в этом жестоком мире.





Игра предлагает захватывающие квесты, постоянное продвижение по миру и уникальную механику выживания, где вместо голода главный упор сделан на пополняемое здоровье. Рубите деревья, добывайте камень и железо, охотьтесь на животных и отправляйтесь в захватывающие набеги, всё это создаёт атмосферу северного выживания, готовую привести вашу викингскую колонию к процветанию или разрушению.