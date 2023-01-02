Описание

Poppy Playtime: Глава 3 переносит вас в заброшенный приют под волшебной фабрикой игрушек, который превратился в настоящий кошмар. Вам предстоит исследовать жуткие коридоры, решать сложные головоломки и избегать встречи с монстрами, прячущимися в темноте. На этом пути ответы на вопросы скрываются за страшными тайнами и жуткими звуками, раздающимися из глубины.





Новая глава, ставшая самой длинной и пугающей, предлагает ещё больше ужасающих существ, модернизированный хвататель для новых возможностей и противогаз, чтобы безопасно передвигаться в красном дыму. Каждый шаг приближает вас к истине, открывая кошмарные детали прошлого приюта Playtime. Готовы ли вы узнать правду, которая была скрыта так долго?