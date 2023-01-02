Poppy Playtime: глава 3 1.0.25
Погрузитесь в самые мрачные тайны в Poppy Playtime: Глава 3
Версия:
1.0.25
Требования:
Android 11
Разработчик:
Mob Entertainment
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 13:48
Возраст:
Требуется места:
≈ 2 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 384
Описание
Poppy Playtime: Глава 3 переносит вас в заброшенный приют под волшебной фабрикой игрушек, который превратился в настоящий кошмар. Вам предстоит исследовать жуткие коридоры, решать сложные головоломки и избегать встречи с монстрами, прячущимися в темноте. На этом пути ответы на вопросы скрываются за страшными тайнами и жуткими звуками, раздающимися из глубины.
Новая глава, ставшая самой длинной и пугающей, предлагает ещё больше ужасающих существ, модернизированный хвататель для новых возможностей и противогаз, чтобы безопасно передвигаться в красном дыму. Каждый шаг приближает вас к истине, открывая кошмарные детали прошлого приюта Playtime. Готовы ли вы узнать правду, которая была скрыта так долго?
Информация о модах
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