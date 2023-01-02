android-1.ru / Игры / Приключения / Poppy Playtime: глава 3 (Мод, Unlocked)
Poppy Playtime: глава 3 (Мод, Unlocked)

Poppy Playtime: глава 3 1.0.25

Unlocked

Погрузитесь в самые мрачные тайны в Poppy Playtime: Глава 3
37
5
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.0.25
Требования:
Android 11
Разработчик:
Mob Entertainment
Категория:
Приключения / Платные / На русском
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 2 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 384
Скриншоты
Описание

Poppy Playtime: Глава 3 переносит вас в заброшенный приют под волшебной фабрикой игрушек, который превратился в настоящий кошмар. Вам предстоит исследовать жуткие коридоры, решать сложные головоломки и избегать встречи с монстрами, прячущимися в темноте. На этом пути ответы на вопросы скрываются за страшными тайнами и жуткими звуками, раздающимися из глубины.


Новая глава, ставшая самой длинной и пугающей, предлагает ещё больше ужасающих существ, модернизированный хвататель для новых возможностей и противогаз, чтобы безопасно передвигаться в красном дыму. Каждый шаг приближает вас к истине, открывая кошмарные детали прошлого приюта Playtime. Готовы ли вы узнать правду, которая была скрыта так долго?


Информация о модах

Разблокированная игра

Показать полностью
Игра входит в подборки:
Игры из подборки Poppy Playtime
Poppy Playtime
 Теги темы: Unlocked

Скачать Poppy Playtime: глава 3 (Мод, Unlocked) v1.0.25 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Poppy Playtime: глава 3 (Мод, Unlocked) 2 Гб Ссылка 2 2 Гб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer

Больше Poppy Playtime

Poppy Playtime 3 Guide (Полная версия)
Poppy Playtime 3 Guide
Версия: 0.1.9
Poppy Playtime Chapter 1 (Встроенный кэш)
Poppy Playtime Chapter 1
Версия: 1.0.18
Poppy Playtime Chapter 3 (Полная версия)
Poppy Playtime Chapter 3 (Полная версия)
Версия: 1.0 (1)
Poppy Playtime Chapter 2 (Мод меню/Встроенный кэш)
Poppy Playtime Chapter 2
Версия: 1.42
Poppy Playtime Chapter 5 Fan (Мод меню)
Poppy Playtime Chapter 5 Fan
Версия: 0.5.5
CatNap Game Unreal Play Studio (Полная версия)
CatNap Game Unreal Play Studio
Версия: 0.1.9.2
poppy playtime phase 2 (Полная версия)
poppy playtime phase 2
Версия: 1
Смотреть все
Похожие приложения:
Valefor: Роуглайк Тактика (Мод меню)
Valefor: Роуглайк Тактика (Мод меню)
Version: 1.08
Defender IV (Мод меню)
Defender IV (Мод меню)
Version: 1.0.57
Malorim (Полная версия)
Malorim (Полная версия)
Version: 1.0
OffRoad Drive Desert (Мод, Unlocked)
OffRoad Drive Desert (Мод, Unlocked)
Version: 2.01
Once Human (Мод, Без рекламы)
Once Human (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0.3
Tentacle Wars ™ (Мод, Много бриллиантов)
Tentacle Wars ™ (Мод, Много бриллиантов)
Version: 2.1.23
Rusty Lake Paradise (Мод, Unlocked)
Rusty Lake Paradise (Мод, Unlocked)
Version: 3.1.1
Endurance Clash (Мод Меню)
Endurance Clash (Мод Меню)
Version: 1.0.30

Отзывы о Poppy Playtime: глава 3 (Мод, Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив