Описание

TOHU — это очаровательный квест, который погружает игроков в удивительный мир, состоящий из планет-рыбок. Игрокам предстоит отправиться в увлекательное путешествие вместе с маленькой девочкой и её необычным другом, чтобы найти ответы на многочисленные вопросы, терзающие её.





В этом путешествии их ждут встречи с забавными и харизматичными персонажами, головоломки, которые необходимо решать, и полезные предметы, которые нужно найти и использовать. Все это создаёт атмосферу исследования и познания, которая сохраняет интерес игроков на протяжении всего времени.





TOHU предоставляет уникальный опыт для всех, кто любит неспешные, но увлекательные приключения в оригинальных декорациях. Игра сочетает в себе увлекательный сюжет, креативные головоломки и ярких персонажей, делая каждый момент в игре интересным и запоминающимся. TOHU станет замечательной находкой для ценителей квестов и приключений, которые ищут захватывающий и погружающий игровой опыт в необычных условиях.