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TOHU (Встроенный кэш)

TOHU (Встроенный кэш) 1.0.65

Путешествуйте по миру планет-рыбок, решая загадки и встречая уникальных персонажей
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Версия:
1.0.65
Требования:
Android 8.0 и выше
Разработчик:
Fireart Games
Категория:
На русском / Приключения / Платные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 975 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 160
Скриншоты
Описание

TOHU — это очаровательный квест, который погружает игроков в удивительный мир, состоящий из планет-рыбок. Игрокам предстоит отправиться в увлекательное путешествие вместе с маленькой девочкой и её необычным другом, чтобы найти ответы на многочисленные вопросы, терзающие её.


В этом путешествии их ждут встречи с забавными и харизматичными персонажами, головоломки, которые необходимо решать, и полезные предметы, которые нужно найти и использовать. Все это создаёт атмосферу исследования и познания, которая сохраняет интерес игроков на протяжении всего времени.


TOHU предоставляет уникальный опыт для всех, кто любит неспешные, но увлекательные приключения в оригинальных декорациях. Игра сочетает в себе увлекательный сюжет, креативные головоломки и ярких персонажей, делая каждый момент в игре интересным и запоминающимся. TOHU станет замечательной находкой для ценителей квестов и приключений, которые ищут захватывающий и погружающий игровой опыт в необычных условиях.


Информация о модах

Полная платная версия.

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 Теги темы: Встроенный кэш

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Скачать TOHU (Встроенный кэш) 975 Мб Ссылка 2 975 Мб

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Отзывы о TOHU (Встроенный кэш)


Комментарии (1)
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Esta
Esta 30 апреля 2024 23:02
Пробовала запустить на нескольких планшетах. Везде одна картина - не могу добраться до главного меню. Бесконечно крутится анимация загрузки и всё. Что нее так?
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