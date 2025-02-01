Описание

ISOLAND: Pumpkin Town — это необычная головоломка, о которой вы, возможно, ещё не слышали. И в этом её прелесть! Связана ли она с ISOLAND и Mr. Pumpkin? Может быть… или нет? Одно точно — это захватывающее приключение, наполненное сложными загадками, эксцентричными персонажами и диалогами, которые заставят вас задуматься о самых неожиданных вещах.





Здесь каждая головоломка — вызов, а каждая разгадка открывает ещё больше вопросов. Почему вы здесь? Что происходит? Почему вы играете в эту игру вместо того, чтобы размышлять о смысле жизни? ISOLAND: Pumpkin Town не просто проверит вашу логику, но и закрутит ваш мозг в крендель. Возможно, вы будете нас ненавидеть за это… но в глубине души скажете "спасибо". Готовы ли вы к этому испытанию?