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ISOLAND: Pumpkin Town (Полная версия)

ISOLAND: Pumpkin Town (Полная версия) 1.0.14

Загадочный мир, который заставит вас сомневаться во всём
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Версия:
1.0.14
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
CottonGame
Категория:
Приключения / Платные / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 623 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

ISOLAND: Pumpkin Town — это необычная головоломка, о которой вы, возможно, ещё не слышали. И в этом её прелесть! Связана ли она с ISOLAND и Mr. Pumpkin? Может быть… или нет? Одно точно — это захватывающее приключение, наполненное сложными загадками, эксцентричными персонажами и диалогами, которые заставят вас задуматься о самых неожиданных вещах.


Здесь каждая головоломка — вызов, а каждая разгадка открывает ещё больше вопросов. Почему вы здесь? Что происходит? Почему вы играете в эту игру вместо того, чтобы размышлять о смысле жизни? ISOLAND: Pumpkin Town не просто проверит вашу логику, но и закрутит ваш мозг в крендель. Возможно, вы будете нас ненавидеть за это… но в глубине души скажете "спасибо". Готовы ли вы к этому испытанию?


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