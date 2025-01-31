Описание

Escape From The Dark Redux — это атмосферный хоррор, где вас ждут жуткие загадки, пугающие звуки и напряжённые моменты выживания. Вы управляете Джоном Коуэнсом, который возвращается домой после долгого отсутствия, но его путь прерывается на пустынной дороге. Единственный выход — пройти через таинственную деревню, окутанную ночным мраком, где происходит нечто необъяснимое.





На пути к спасению вам предстоит разгадывать сложные головоломки, избегать зловещих существ и искать выход из этой проклятой местности. Но самое страшное — это не просто место, а тьма, скрывающая неведомые ужасы. Escape From The Dark Redux предложит вам настоящий вызов: сможете ли вы сбежать, пока вас не настигли порождения ночного кошмара?