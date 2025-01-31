Escape From The Dark redux (Полная версия) 1.3.0
Побег из тьмы: сможете ли вы выжить в кошмаре?
Версия:
1.3.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
aPuzzleOfFlesh
Категория:
Обновлено:
Вчера, 20:50
Возраст:
Требуется места:
≈ 580 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
35
Описание
Escape From The Dark Redux — это атмосферный хоррор, где вас ждут жуткие загадки, пугающие звуки и напряжённые моменты выживания. Вы управляете Джоном Коуэнсом, который возвращается домой после долгого отсутствия, но его путь прерывается на пустынной дороге. Единственный выход — пройти через таинственную деревню, окутанную ночным мраком, где происходит нечто необъяснимое.
На пути к спасению вам предстоит разгадывать сложные головоломки, избегать зловещих существ и искать выход из этой проклятой местности. Но самое страшное — это не просто место, а тьма, скрывающая неведомые ужасы. Escape From The Dark Redux предложит вам настоящий вызов: сможете ли вы сбежать, пока вас не настигли порождения ночного кошмара?
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