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Escape From The Dark redux (Полная версия)

Escape From The Dark redux (Полная версия) 1.3.0

Побег из тьмы: сможете ли вы выжить в кошмаре?
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Версия:
1.3.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
aPuzzleOfFlesh
Категория:
Приключения / На русском
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 580 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
35
Скриншоты
Описание

Escape From The Dark Redux — это атмосферный хоррор, где вас ждут жуткие загадки, пугающие звуки и напряжённые моменты выживания. Вы управляете Джоном Коуэнсом, который возвращается домой после долгого отсутствия, но его путь прерывается на пустынной дороге. Единственный выход — пройти через таинственную деревню, окутанную ночным мраком, где происходит нечто необъяснимое.


На пути к спасению вам предстоит разгадывать сложные головоломки, избегать зловещих существ и искать выход из этой проклятой местности. Но самое страшное — это не просто место, а тьма, скрывающая неведомые ужасы. Escape From The Dark Redux предложит вам настоящий вызов: сможете ли вы сбежать, пока вас не настигли порождения ночного кошмара?


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