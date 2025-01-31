Описание

Dubai Taxi Games 2023 – Car Game переносит вас в сердце динамичного и футуристического Дубая, где вы берёте на себя роль профессионального таксиста. Вас ждёт реалистичный симулятор, в котором вам предстоит мастерски маневрировать по оживлённым улицам, доставляя пассажиров к их пунктам назначения с комфортом и скоростью.





Игра предлагает широкий выбор такси, каждое из которых обладает уникальными характеристиками управления и стилем. Исследуйте культовые районы города, наслаждайтесь потрясающим видом на футуристический горизонт Дубая и испытайте себя в роли водителя элитного такси. Dubai Taxi Games 2023 — это не просто поездки, а настоящее путешествие по современному мегаполису, где каждое задание становится новым испытанием на скорость, аккуратность и профессионализм!