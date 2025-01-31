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Дубайские игры в такси 2023 (Мод, Без рекламы)

Дубайские игры в такси 2023 (Мод, Без рекламы) 0.13

Станьте элитным таксистом в мегаполисе будущего
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Версия:
0.13
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
HubG Simulations
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 90 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
19
Скриншоты
Описание

Dubai Taxi Games 2023 – Car Game переносит вас в сердце динамичного и футуристического Дубая, где вы берёте на себя роль профессионального таксиста. Вас ждёт реалистичный симулятор, в котором вам предстоит мастерски маневрировать по оживлённым улицам, доставляя пассажиров к их пунктам назначения с комфортом и скоростью.


Игра предлагает широкий выбор такси, каждое из которых обладает уникальными характеристиками управления и стилем. Исследуйте культовые районы города, наслаждайтесь потрясающим видом на футуристический горизонт Дубая и испытайте себя в роли водителя элитного такси. Dubai Taxi Games 2023 — это не просто поездки, а настоящее путешествие по современному мегаполису, где каждое задание становится новым испытанием на скорость, аккуратность и профессионализм!


Информация о модах

Взлом скорости игры / Без рекламы

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