Убегайте от своих врагов и живите достаточно долго, чтобы сразиться со всеми ними!

Исследуйте красиво оформленный мир с потрясающей графикой и уровнями, полными испытаний и действий. Будьте последним выжившим игроком с помощью наших сотен различных усилений, чтобы гарантировать, что победа будет за вами!





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