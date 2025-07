Описание

Слушайте чарующий саундтрек и открывайте новые миры в Arcana Twilight!

Откройте для себя новые миры с The Player in Arcana Twilight, совершенно новой игрой-симулятором свиданий, разработанной Choice of Games. Благодаря непринужденному геймплею симулятора свиданий, красивой графике и захватывающему саундтреку вы влюбитесь в одного из шести очаровательных чародеев.





И пока вы исследуете совершенно новые истории в разных мирах с разными концовками, ваши шансы на счастливый конец высоки. В Arcana Twilight вы — Игрок. Вас только что приняли в престижную Школу Волшебства, и вы начинаете свой первый год. Вы просыпаетесь в комнате общежития с небольшим кусочком пергамента на тумбочке, на котором написано «Встретимся в замке». Ваш разум блуждает по возможностям: может ли это быть романтическое свидание?