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Arcana Twilight (Мод, Режим бога)

Arcana Twilight (Мод, Режим бога) v1.15.5

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5
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Версия:
1.15.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
StoryTaco.inc
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 11:36
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 167 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
18 833
Описание

Слушайте чарующий саундтрек и открывайте новые миры в Arcana Twilight!

Откройте для себя новые миры с The Player in Arcana Twilight, совершенно новой игрой-симулятором свиданий, разработанной Choice of Games. Благодаря непринужденному геймплею симулятора свиданий, красивой графике и захватывающему саундтреку вы влюбитесь в одного из шести очаровательных чародеев.


И пока вы исследуете совершенно новые истории в разных мирах с разными концовками, ваши шансы на счастливый конец высоки. В Arcana Twilight вы — Игрок. Вас только что приняли в престижную Школу Волшебства, и вы начинаете свой первый год. Вы просыпаетесь в комнате общежития с небольшим кусочком пергамента на тумбочке, на котором написано «Встретимся в замке». Ваш разум блуждает по возможностям: может ли это быть романтическое свидание?



Информация о модах

МОД МЕНЮ

Режим бога

Убийство одним ударом

Скорость игры

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 Теги темы: Режим бога, Новеллы

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Скачать Arcana Twilight (Мод, Режим бога) 167 Мб Ссылка 2 167 Мб
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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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