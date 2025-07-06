Слушайте чарующий саундтрек и открывайте новые миры в Arcana Twilight!
Откройте для себя новые миры с The Player in Arcana Twilight, совершенно новой игрой-симулятором свиданий, разработанной Choice of Games. Благодаря непринужденному геймплею симулятора свиданий, красивой графике и захватывающему саундтреку вы влюбитесь в одного из шести очаровательных чародеев.
И пока вы исследуете совершенно новые истории в разных мирах с разными концовками, ваши шансы на счастливый конец высоки. В Arcana Twilight вы — Игрок. Вас только что приняли в престижную Школу Волшебства, и вы начинаете свой первый год. Вы просыпаетесь в комнате общежития с небольшим кусочком пергамента на тумбочке, на котором написано «Встретимся в замке». Ваш разум блуждает по возможностям: может ли это быть романтическое свидание?
МОД МЕНЮ
Режим бога
Убийство одним ударом
Скорость игры
Скачать Arcana Twilight (Мод, Режим бога) v1.15.5 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
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.bin, просто переименуйте его в
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.