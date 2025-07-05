android-1.ru / Игры / Симуляторы / Cookzy: Cozy Cooking ASMR (Мод, Бесплатные покупки)
Cookzy: Cozy Cooking ASMR (Мод, Бесплатные покупки)

Cookzy: Cozy Cooking ASMR (Мод, Бесплатные покупки) v1.5

Готовь со вкусом — уютная кулинария с ASMR-атмосферой

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.5
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
DINO GAME
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 13:12
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 246 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Описание

Cookzy: Cozy Cooking ASMR — это медитативная кулинарная игра с потрясающей графикой и глубоким звуковым погружением. В роли начинающего повара ты готовишь дома, экспериментируя с блюдами, текстурами и вкусами. Нарезай, жарь, перемешивай, украшай — каждое прикосновение, каждый щелчок, каждый шорох сковородки доставляет настоящее эстетическое удовольствие. Эта игра — не про спешку, а про процесс, внимание к деталям и удовольствие от творчества. Получается вкусно? Получи новые ингредиенты, рецепты и доступ к новым кухням.


Здесь всё настраивает на расслабление: мягкий свет, аккуратные анимации, смена действий и сюжетные штрихи, которые не дают заскучать. Ты не просто повар — ты художник вкуса, который идёт по пути от домашних экспериментов к настоящему мастерству. Cookzy — это как терапия: вместо стресса — покой, вместо таймеров — свобода, вместо рекламы — уют. Если ты любишь готовить, собирать рецепты и просто наслаждаться процессом — попробуй, и тебе точно захочется ещё.


Информация о модах

Бесплатные покупки

Показать полностью
 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Cookzy: Cozy Cooking ASMR (Мод, Бесплатные покупки) v1.5 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Cookzy: Cozy Cooking ASMR (Мод, Бесплатные покупки) 246 Мб Ссылка 2 246 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
GunCraft Legends
GunCraft Legends
Version: 1.0
Gangstar Open City Empire
Gangstar Open City Empire
Version: 2.0
Mini Airways: Premium (Мод, Unlocked)
Mini Airways: Premium (Мод, Unlocked)
Version: 1.0.139
Ant Kingdom (Мод меню)
Ant Kingdom (Мод меню)
Version: 1.0.2
Crunchyroll Destiny's Princess
Crunchyroll Destiny's Princess
Version: 0.0.18
Mall & Fast Food Simulator 3D (Мод Меню)
Mall & Fast Food Simulator 3D (Мод Меню)
Version: 2.9
Pikabuu: STOP! (Полная версия)
Pikabuu: STOP! (Полная версия)
Version: 0.4
Weed Farm: Trash Collector Sim (Мод, Без рекламы)
Weed Farm: Trash Collector Sim (Мод, Без рекламы)
Version: 1.0.2

Отзывы о Cookzy: Cozy Cooking ASMR (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив