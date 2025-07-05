Cookzy: Cozy Cooking ASMR (Мод, Бесплатные покупки) v1.5
Готовь со вкусом — уютная кулинария с ASMR-атмосферой
Cookzy: Cozy Cooking ASMR — это медитативная кулинарная игра с потрясающей графикой и глубоким звуковым погружением. В роли начинающего повара ты готовишь дома, экспериментируя с блюдами, текстурами и вкусами. Нарезай, жарь, перемешивай, украшай — каждое прикосновение, каждый щелчок, каждый шорох сковородки доставляет настоящее эстетическое удовольствие. Эта игра — не про спешку, а про процесс, внимание к деталям и удовольствие от творчества. Получается вкусно? Получи новые ингредиенты, рецепты и доступ к новым кухням.
Здесь всё настраивает на расслабление: мягкий свет, аккуратные анимации, смена действий и сюжетные штрихи, которые не дают заскучать. Ты не просто повар — ты художник вкуса, который идёт по пути от домашних экспериментов к настоящему мастерству. Cookzy — это как терапия: вместо стресса — покой, вместо таймеров — свобода, вместо рекламы — уют. Если ты любишь готовить, собирать рецепты и просто наслаждаться процессом — попробуй, и тебе точно захочется ещё.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.