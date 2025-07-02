Описание

Mini Airways: Premium — минималистичный симулятор авиадиспетчера в реальном времени. С первой секунды ты рисуешь траектории взлёта и посадки пальцем, уводя борта от пересечения путей. Каждые пять минут в кадр врывается новый борт: плотный трафик над Лондоном, шлейф огней Токио, туман Шанхая. Следи за скоростью, сам разворачивай лайнеры, выпускай их по очереди и не дай сверкающим точкам столкнуться — иначе сирена сорвёт тишину.





За чистое небо ты получаешь жетоны и открываешь 15 аэропортов с уникальными полосами, перекрёстными ветрами и ночными штатами. Улучшай радары, включай серия цепных посадок на одну кнопку, чтобы сгладить пики перегрузки, и сравнивай счёт с друзьями через глобальные рейтинги. Каждый новый регион ускоряет трафик, добавляет грузовые лайнеры и особые ЧЗВ-рейсы; возвращайся, чтобы превзойти собственный рекорд и довести смену до идеала.