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Mini Airways: Premium (Мод, Unlocked)

Mini Airways: Premium (Мод, Unlocked) v1.0.139

Диспетчерский адреналин: держи небо чистым и управляй рейсами без ошибок

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Версия:
1.0.139
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Erabit Studios
Категория:
Симуляторы / На русском / Платные
Обновлено:
Сегодня, 01:32
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 954 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3
Описание

Mini Airways: Premium — минималистичный симулятор авиадиспетчера в реальном времени. С первой секунды ты рисуешь траектории взлёта и посадки пальцем, уводя борта от пересечения путей. Каждые пять минут в кадр врывается новый борт: плотный трафик над Лондоном, шлейф огней Токио, туман Шанхая. Следи за скоростью, сам разворачивай лайнеры, выпускай их по очереди и не дай сверкающим точкам столкнуться — иначе сирена сорвёт тишину.


За чистое небо ты получаешь жетоны и открываешь 15 аэропортов с уникальными полосами, перекрёстными ветрами и ночными штатами. Улучшай радары, включай серия цепных посадок на одну кнопку, чтобы сгладить пики перегрузки, и сравнивай счёт с друзьями через глобальные рейтинги. Каждый новый регион ускоряет трафик, добавляет грузовые лайнеры и особые ЧЗВ-рейсы; возвращайся, чтобы превзойти собственный рекорд и довести смену до идеала.


Информация о модах

Разблокированная игра

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 Теги темы: Unlocked

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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