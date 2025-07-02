Mini Airways: Premium (Мод, Unlocked) v1.0.139
Диспетчерский адреналин: держи небо чистым и управляй рейсами без ошибок
Mini Airways: Premium — минималистичный симулятор авиадиспетчера в реальном времени. С первой секунды ты рисуешь траектории взлёта и посадки пальцем, уводя борта от пересечения путей. Каждые пять минут в кадр врывается новый борт: плотный трафик над Лондоном, шлейф огней Токио, туман Шанхая. Следи за скоростью, сам разворачивай лайнеры, выпускай их по очереди и не дай сверкающим точкам столкнуться — иначе сирена сорвёт тишину.
За чистое небо ты получаешь жетоны и открываешь 15 аэропортов с уникальными полосами, перекрёстными ветрами и ночными штатами. Улучшай радары, включай серия цепных посадок на одну кнопку, чтобы сгладить пики перегрузки, и сравнивай счёт с друзьями через глобальные рейтинги. Каждый новый регион ускоряет трафик, добавляет грузовые лайнеры и особые ЧЗВ-рейсы; возвращайся, чтобы превзойти собственный рекорд и довести смену до идеала.
Разблокированная игра
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.