Описание

Block Fortress 2 — шутер-песочница, где твоя роль шире, чем у обычного бойца: ты строитель, инженер и командир сразу. Первый таймер тикает, а ты ставишь стальные стены, лазерные турели и скрытые огненные ловушки, собирая из блоков неприступную цитадель. Каждые пять минут волна врагов подступает ближе, и ты тасуешь ресурсы, чтобы залатать бреши, усилить генераторы щитов и вывести на крышу пулемётного дрона. Поспешишь — рубеж выстоит; замешкаешься — полчища разнесут ворота.





Когда линия обороны готова, начинается активная фаза. В бой выходят элитные бойцы и шагающие роботы, а ты сам прыгаешь в экзокостюм с ракетной установкой, чтобы разнести вражеских громил. Каждый килл приносит очки модернизации: усиленный бетон, двойные стволы, телепорты для молниеносного перехвата. Между волнами перестраиваешь планировку, улучшаешь арсенал и открываешь новые биомы — от каньонов до лунных кратеров. Сможет ли твоя крепость выстоять десять штурмов подряд?