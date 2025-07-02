Блок Фортресс 2 (Мод, много денег) v1.00.07
Строй крепость, ставь турели и отбивай безжалостные волны врагов ежечасно
Block Fortress 2 — шутер-песочница, где твоя роль шире, чем у обычного бойца: ты строитель, инженер и командир сразу. Первый таймер тикает, а ты ставишь стальные стены, лазерные турели и скрытые огненные ловушки, собирая из блоков неприступную цитадель. Каждые пять минут волна врагов подступает ближе, и ты тасуешь ресурсы, чтобы залатать бреши, усилить генераторы щитов и вывести на крышу пулемётного дрона. Поспешишь — рубеж выстоит; замешкаешься — полчища разнесут ворота.
Когда линия обороны готова, начинается активная фаза. В бой выходят элитные бойцы и шагающие роботы, а ты сам прыгаешь в экзокостюм с ракетной установкой, чтобы разнести вражеских громил. Каждый килл приносит очки модернизации: усиленный бетон, двойные стволы, телепорты для молниеносного перехвата. Между волнами перестраиваешь планировку, улучшаешь арсенал и открываешь новые биомы — от каньонов до лунных кратеров. Сможет ли твоя крепость выстоять десять штурмов подряд?
- Неограниченные деньги
Примечание: в игре вы можете свободно тратить деньги, количество имеющихся у вас денег не имеет значения.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.