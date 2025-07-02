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Блок Фортресс 2 (Мод, много денег)

Блок Фортресс 2 (Мод, много денег) v1.00.07

Строй крепость, ставь турели и отбивай безжалостные волны врагов ежечасно

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Версия:
1.00.07
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Foursaken Media
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Сегодня, 01:28
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
6
Описание

Block Fortress 2 — шутер-песочница, где твоя роль шире, чем у обычного бойца: ты строитель, инженер и командир сразу. Первый таймер тикает, а ты ставишь стальные стены, лазерные турели и скрытые огненные ловушки, собирая из блоков неприступную цитадель. Каждые пять минут волна врагов подступает ближе, и ты тасуешь ресурсы, чтобы залатать бреши, усилить генераторы щитов и вывести на крышу пулемётного дрона. Поспешишь — рубеж выстоит; замешкаешься — полчища разнесут ворота.


Когда линия обороны готова, начинается активная фаза. В бой выходят элитные бойцы и шагающие роботы, а ты сам прыгаешь в экзокостюм с ракетной установкой, чтобы разнести вражеских громил. Каждый килл приносит очки модернизации: усиленный бетон, двойные стволы, телепорты для молниеносного перехвата. Между волнами перестраиваешь планировку, улучшаешь арсенал и открываешь новые биомы — от каньонов до лунных кратеров. Сможет ли твоя крепость выстоять десять штурмов подряд?


Информация о модах
  • Неограниченные деньги

Примечание: в игре вы можете свободно тратить деньги, количество имеющихся у вас денег не имеет значения.

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 Теги темы: Много денег

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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