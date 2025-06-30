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Toonsters: Crossing Worlds (Мод, Много кристаллов)

Toonsters: Crossing Worlds (Мод, Много кристаллов) v0.8.0

Собери мультяшный отряд монстров и исследуй тайные порталы между мирами

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Версия:
0.8.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Yso Corp
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 19:52
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 170 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9
Описание

Toonsters: Crossing Worlds — мобильная RPG-охота на монстров, где мультяшные континенты сталкиваются через порталы. С первой минуты видно цель: пробежать локацию, заметить редкого зверя, метнуть капсулу и пополнить коллекцию. Каждые пять минут ты меняешь ведущего зверя, активируешь его навык и решаешь, отправляться ли дальше вглубь биома или вернуться в лагерь, чтобы сварить бафф-пирог и починить снаряжение.


По пути ты открываешь сотню карт-порталов, где ловятся лиды стихий, и собираешь набор ресурсов для прокачки. Тактические командные бои 3×3 требуют точного подбора типов: огонь плавит лёд, земля гасит электричество. Победы приносят жетоны, за которые строится межмировая ферма, куется экипировка и открываются пассивы. Сезонные фестивали и ежедневные рейды боссов зовут вернуться, чтобы выловить ещё редкий вид и укрепить отряд.


Информация о модах
  • Неограниченные кристаллы
  • Неограниченный превосходный эволюционный
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 Теги темы: Много денег

Скачать Toonsters: Crossing Worlds (Мод, Много кристаллов) v0.8.0 MOD APK

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

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