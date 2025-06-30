Описание

Toonsters: Crossing Worlds — мобильная RPG-охота на монстров, где мультяшные континенты сталкиваются через порталы. С первой минуты видно цель: пробежать локацию, заметить редкого зверя, метнуть капсулу и пополнить коллекцию. Каждые пять минут ты меняешь ведущего зверя, активируешь его навык и решаешь, отправляться ли дальше вглубь биома или вернуться в лагерь, чтобы сварить бафф-пирог и починить снаряжение.





По пути ты открываешь сотню карт-порталов, где ловятся лиды стихий, и собираешь набор ресурсов для прокачки. Тактические командные бои 3×3 требуют точного подбора типов: огонь плавит лёд, земля гасит электричество. Победы приносят жетоны, за которые строится межмировая ферма, куется экипировка и открываются пассивы. Сезонные фестивали и ежедневные рейды боссов зовут вернуться, чтобы выловить ещё редкий вид и укрепить отряд.