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Persona5: The Phantom X (полная версия)

Persona5: The Phantom X (полная версия) v1.0.1

Воруй сердца меж миров, борись с тенями и строй свою команду с нуля

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Версия:
1.0.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
SEGA CORPORATION
Категория:
Экшен / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 12:07
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 390 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11
Описание

Persona5: The Phantom X — динамичная экшен-RPG, где дневная школа Токио соседствует с искажённым Миром Желаний. Ты каждые пять минут ныряешь в телефон-портал, чтобы «ограбить» очередного босса-тирана: прокрадываешься по неону, комбинируешь удары и вызываешь Персону для добивания. Между рейдами решаешь, в каком клубе оттачивать навык или с кем пойти за раменом. Один неверный выбор — и Тень героя урчит под ребром, напоминая, что за силу придётся платить.


Раскачивай команду через переключаемые измерения: пять тематических подземелий, 120 Персон и древо из 60 перков, которое открывает новые связки комбо. Для фанатов онлайна доступны кооперативные ограбления на четверых с кроссплеем Android-iOS-PC; офлайн кампания тянет 40 часов и обновляется сезонными историями раз в три месяца. Донат — только костюмы и фоновые песни. Запрыгивай в метро полночного города, сорви своё первое сердце и снова докажи, что маска героя сидит на тебе как влитая.


Информация о модах

Полная версия

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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