Persona5: The Phantom X (полная версия) v1.0.1
Воруй сердца меж миров, борись с тенями и строй свою команду с нуля
Persona5: The Phantom X — динамичная экшен-RPG, где дневная школа Токио соседствует с искажённым Миром Желаний. Ты каждые пять минут ныряешь в телефон-портал, чтобы «ограбить» очередного босса-тирана: прокрадываешься по неону, комбинируешь удары и вызываешь Персону для добивания. Между рейдами решаешь, в каком клубе оттачивать навык или с кем пойти за раменом. Один неверный выбор — и Тень героя урчит под ребром, напоминая, что за силу придётся платить.
Раскачивай команду через переключаемые измерения: пять тематических подземелий, 120 Персон и древо из 60 перков, которое открывает новые связки комбо. Для фанатов онлайна доступны кооперативные ограбления на четверых с кроссплеем Android-iOS-PC; офлайн кампания тянет 40 часов и обновляется сезонными историями раз в три месяца. Донат — только костюмы и фоновые песни. Запрыгивай в метро полночного города, сорви своё первое сердце и снова докажи, что маска героя сидит на тебе как влитая.
Полная версия
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.