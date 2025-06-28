Описание

Persona5: The Phantom X — динамичная экшен-RPG, где дневная школа Токио соседствует с искажённым Миром Желаний. Ты каждые пять минут ныряешь в телефон-портал, чтобы «ограбить» очередного босса-тирана: прокрадываешься по неону, комбинируешь удары и вызываешь Персону для добивания. Между рейдами решаешь, в каком клубе оттачивать навык или с кем пойти за раменом. Один неверный выбор — и Тень героя урчит под ребром, напоминая, что за силу придётся платить.





Раскачивай команду через переключаемые измерения: пять тематических подземелий, 120 Персон и древо из 60 перков, которое открывает новые связки комбо. Для фанатов онлайна доступны кооперативные ограбления на четверых с кроссплеем Android-iOS-PC; офлайн кампания тянет 40 часов и обновляется сезонными историями раз в три месяца. Донат — только костюмы и фоновые песни. Запрыгивай в метро полночного города, сорви своё первое сердце и снова докажи, что маска героя сидит на тебе как влитая.