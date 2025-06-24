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Shadow Ninja Soul Reborn

Shadow Ninja Soul Reborn v1.1.001

Собери клан шиноби и разруби арену комбо-ударами в 3D боковом слэшере!

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Версия:
1.1.001
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
CATEC LTD
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 15:04
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1.4 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Описание

Shadow Ninja Soul Reborn встречает тебя взрывной смесью 3D-слэшера и тактической манги-SLG. С первых секунд понятно, что задачи просты и требовательны: собираешь тройку шиноби, свайпом пробиваешься по боковой полосе, чередуешь атаки катаны с теневыми дзюцу и каждые пять минут ловишь «окно» для ультимативного комбо. За победу падают свитки, которые мгновенно превращаются в новые стойки, а финальный удар босса оставляет вопрос — сумеешь ли ты возродить клан, прежде чем исчезнет луна?


Дальше открываются PvP-дуэли 3×3 и ко-оп рейды: ротация огня, молнии и ветра крошит щиты оппонента, а контрудары заполняют шкалу доверия, усиливающую всю группу. Серии побед поднимают ранг, дают эпические скины Учиха и очки для дерева умений; построенная скрытая деревня приносит бонусы даже офлайн. Еженедельные ивенты привозят новых боссов и кросс-серверные рейтинги, поэтому каждый заход — шанс отточить комбо, выбить редкий сувенир и доказать, что именно твой клан ведёт шиноби к рассвету.


Информация о модах

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Скачать Shadow Ninja Soul Reborn 1.4 Гб Ссылка 2 1.4 Гб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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