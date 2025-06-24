Shadow Ninja Soul Reborn v1.1.001
Собери клан шиноби и разруби арену комбо-ударами в 3D боковом слэшере!
Shadow Ninja Soul Reborn встречает тебя взрывной смесью 3D-слэшера и тактической манги-SLG. С первых секунд понятно, что задачи просты и требовательны: собираешь тройку шиноби, свайпом пробиваешься по боковой полосе, чередуешь атаки катаны с теневыми дзюцу и каждые пять минут ловишь «окно» для ультимативного комбо. За победу падают свитки, которые мгновенно превращаются в новые стойки, а финальный удар босса оставляет вопрос — сумеешь ли ты возродить клан, прежде чем исчезнет луна?
Дальше открываются PvP-дуэли 3×3 и ко-оп рейды: ротация огня, молнии и ветра крошит щиты оппонента, а контрудары заполняют шкалу доверия, усиливающую всю группу. Серии побед поднимают ранг, дают эпические скины Учиха и очки для дерева умений; построенная скрытая деревня приносит бонусы даже офлайн. Еженедельные ивенты привозят новых боссов и кросс-серверные рейтинги, поэтому каждый заход — шанс отточить комбо, выбить редкий сувенир и доказать, что именно твой клан ведёт шиноби к рассвету.
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