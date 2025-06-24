Описание

Shadow Ninja Soul Reborn встречает тебя взрывной смесью 3D-слэшера и тактической манги-SLG. С первых секунд понятно, что задачи просты и требовательны: собираешь тройку шиноби, свайпом пробиваешься по боковой полосе, чередуешь атаки катаны с теневыми дзюцу и каждые пять минут ловишь «окно» для ультимативного комбо. За победу падают свитки, которые мгновенно превращаются в новые стойки, а финальный удар босса оставляет вопрос — сумеешь ли ты возродить клан, прежде чем исчезнет луна?





Дальше открываются PvP-дуэли 3×3 и ко-оп рейды: ротация огня, молнии и ветра крошит щиты оппонента, а контрудары заполняют шкалу доверия, усиливающую всю группу. Серии побед поднимают ранг, дают эпические скины Учиха и очки для дерева умений; построенная скрытая деревня приносит бонусы даже офлайн. Еженедельные ивенты привозят новых боссов и кросс-серверные рейтинги, поэтому каждый заход — шанс отточить комбо, выбить редкий сувенир и доказать, что именно твой клан ведёт шиноби к рассвету.