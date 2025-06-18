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KOMPETE

KOMPETE 1.0

Один мир, бесконечные режимы — играй, настраивай, побеждай по своим правилам
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Версия:
1.0
Требования:
Android 11
Разработчик:
Modernize Games
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 16:46
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 835 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
15
Скриншоты
Описание

KOMPETE — это масштабная игровая платформа нового поколения, где в одном мире соединяются шутеры, гонки и другие жанры, сохраняя единый визуальный стиль и фотореализм. Каждые пять минут ты переключаешься с перестрелки на арене на гоночный трек или исследуешь новые режимы — без загрузок, без прерываний. Всё связано между собой: твой стиль, прогресс и скиллы формируют уникальный опыт в каждой игре.


Создавай собственных персонажей в гибком редакторе сборок, выбирая атрибуты и черты, подходящие именно под твой стиль — будь то агрессивный стрелок или ловкий гонщик. KOMPETE поддерживает кроссплей и кросс-прогресс, позволяя играть с друзьями на разных устройствах без потерь. Построенный на Unreal Engine 5, мир платформы выглядит невероятно реалистично, а плавная интеграция игр делает переход между жанрами настоящим открытием. Всё под одной крышей — твой геймплей, твой выбор.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: оригинал

Скачать KOMPETE v1.0 MOD APK

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Скачать KOMPETE 835 Мб Ссылка 2 835 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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