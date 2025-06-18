KOMPETE 1.0
Один мир, бесконечные режимы — играй, настраивай, побеждай по своим правилам
KOMPETE — это масштабная игровая платформа нового поколения, где в одном мире соединяются шутеры, гонки и другие жанры, сохраняя единый визуальный стиль и фотореализм. Каждые пять минут ты переключаешься с перестрелки на арене на гоночный трек или исследуешь новые режимы — без загрузок, без прерываний. Всё связано между собой: твой стиль, прогресс и скиллы формируют уникальный опыт в каждой игре.
Создавай собственных персонажей в гибком редакторе сборок, выбирая атрибуты и черты, подходящие именно под твой стиль — будь то агрессивный стрелок или ловкий гонщик. KOMPETE поддерживает кроссплей и кросс-прогресс, позволяя играть с друзьями на разных устройствах без потерь. Построенный на Unreal Engine 5, мир платформы выглядит невероятно реалистично, а плавная интеграция игр делает переход между жанрами настоящим открытием. Всё под одной крышей — твой геймплей, твой выбор.
Полная версия
Скачать KOMPETE v1.0 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.