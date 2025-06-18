Описание

KOMPETE — это масштабная игровая платформа нового поколения, где в одном мире соединяются шутеры, гонки и другие жанры, сохраняя единый визуальный стиль и фотореализм. Каждые пять минут ты переключаешься с перестрелки на арене на гоночный трек или исследуешь новые режимы — без загрузок, без прерываний. Всё связано между собой: твой стиль, прогресс и скиллы формируют уникальный опыт в каждой игре.





Создавай собственных персонажей в гибком редакторе сборок, выбирая атрибуты и черты, подходящие именно под твой стиль — будь то агрессивный стрелок или ловкий гонщик. KOMPETE поддерживает кроссплей и кросс-прогресс, позволяя играть с друзьями на разных устройствах без потерь. Построенный на Unreal Engine 5, мир платформы выглядит невероятно реалистично, а плавная интеграция игр делает переход между жанрами настоящим открытием. Всё под одной крышей — твой геймплей, твой выбор.