Grand Outlaws: RP Open World (Мод, Без рекламы) 0.5.0
Перестрелки, погони и ограбления в живом онлайн-городе, где ты решаешь закон
Grand Outlaws — онлайн-RPG-боевик в открытом городе, где твой бандитский аватар живет по правилам улиц. Каждые пять минут ты берешь заказ, грабишь инкассатора или уходишь от погони по шоссе, отстреливаясь от других игроков. Успел — получаешь репутацию и клановую валюту; промахнулся — просыпаешься в полицейском участке без добычи. В кварталах уже шепчутся о тайной арене, где победитель увозит редкую тачку домой.
Прокачивай ранг через PvP-арены, сезонные королевские битвы и ограбления банков на четверых. Улучшай гараж: десятки кузовов, тюнинг, броня, чтобы испытать симулятор вождения со сменой погоды и реалистичными повреждениями. За уровень получаешь перки — скрытность, взлом, дрон-разведчик — они сохраняются до 50-го ранга. Кроссплей с ПК, офлайн-менеджер бизнеса и донат только на облик ждут внутри. Врывайся, собери экипаж и докажи, кому принадлежит квартал.
Без рекламы
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Установка
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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