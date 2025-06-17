Описание

Grand Outlaws — онлайн-RPG-боевик в открытом городе, где твой бандитский аватар живет по правилам улиц. Каждые пять минут ты берешь заказ, грабишь инкассатора или уходишь от погони по шоссе, отстреливаясь от других игроков. Успел — получаешь репутацию и клановую валюту; промахнулся — просыпаешься в полицейском участке без добычи. В кварталах уже шепчутся о тайной арене, где победитель увозит редкую тачку домой.





Прокачивай ранг через PvP-арены, сезонные королевские битвы и ограбления банков на четверых. Улучшай гараж: десятки кузовов, тюнинг, броня, чтобы испытать симулятор вождения со сменой погоды и реалистичными повреждениями. За уровень получаешь перки — скрытность, взлом, дрон-разведчик — они сохраняются до 50-го ранга. Кроссплей с ПК, офлайн-менеджер бизнеса и донат только на облик ждут внутри. Врывайся, собери экипаж и докажи, кому принадлежит квартал.