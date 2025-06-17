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Grand Outlaws: RP Open World (Мод, Без рекламы)

Grand Outlaws: RP Open World (Мод, Без рекламы) 0.5.0

Перестрелки, погони и ограбления в живом онлайн-городе, где ты решаешь закон
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Версия:
0.5.0
Требования:
Android 10
Разработчик:
Azur Interactive Games Limited
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 14:21
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 1.7 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Grand Outlaws — онлайн-RPG-боевик в открытом городе, где твой бандитский аватар живет по правилам улиц. Каждые пять минут ты берешь заказ, грабишь инкассатора или уходишь от погони по шоссе, отстреливаясь от других игроков. Успел — получаешь репутацию и клановую валюту; промахнулся — просыпаешься в полицейском участке без добычи. В кварталах уже шепчутся о тайной арене, где победитель увозит редкую тачку домой.


Прокачивай ранг через PvP-арены, сезонные королевские битвы и ограбления банков на четверых. Улучшай гараж: десятки кузовов, тюнинг, броня, чтобы испытать симулятор вождения со сменой погоды и реалистичными повреждениями. За уровень получаешь перки — скрытность, взлом, дрон-разведчик — они сохраняются до 50-го ранга. Кроссплей с ПК, офлайн-менеджер бизнеса и донат только на облик ждут внутри. Врывайся, собери экипаж и докажи, кому принадлежит квартал.


Информация о модах

Без рекламы

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 Теги темы: Без рекламы

Скачать Grand Outlaws: RP Open World (Мод, Без рекламы) v0.5.0 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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