Crunchyroll: 10 Second Ninja X (Мод, Unlocked) 1.0.36
Успей за 10 секунд: взрывай роботов, решай задачи и срывай рекорды снова
Экшен-головоломка 10 Second Ninja X бросает тебя на крошечные арены, где за десять секунд надо уничтожить всех роботов лихого капитана Грима. Каждую попытку ты мгновенно оцениваешь расстановку врагов, прыгаешь, кидаешь сюрикены и рваным рывком рассекаешь их на искры, охотясь за трёхзвёздным временем. От точности и тайминга зависит всё: промедлишь долю секунды — золото исчезнет, но раунд перезапускается мгновенно, манит реваншем и шутит над твоими нервами.
Дальше раскрой потенциал ниндзя: 120 уровней, ежедневные испытания и режим марафона без пауз проверят реакцию даже ветерана speedrun. Между забегами изучай комикс-сюжет, общайся с говорящим мечом и тренируйся в зале, чтобы открыть скины и фильтры камеры. Таблица мировых рекордов считает время до миллисекунд, а призраки лидеров точат маршрут. Игра идёт офлайн, дружит с контроллерами и не просит донат — докажи, что десять секунд тебе хватит!
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