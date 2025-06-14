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Crunchyroll: 10 Second Ninja X (Мод, Unlocked)

Crunchyroll: 10 Second Ninja X (Мод, Unlocked) 1.0.36

Успей за 10 секунд: взрывай роботов, решай задачи и срывай рекорды снова
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Версия:
1.0.36
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Crunchyroll, LLC
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 14:34
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 633 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9
Скриншоты
Описание

Экшен-головоломка 10 Second Ninja X бросает тебя на крошечные арены, где за десять секунд надо уничтожить всех роботов лихого капитана Грима. Каждую попытку ты мгновенно оцениваешь расстановку врагов, прыгаешь, кидаешь сюрикены и рваным рывком рассекаешь их на искры, охотясь за трёхзвёздным временем. От точности и тайминга зависит всё: промедлишь долю секунды — золото исчезнет, но раунд перезапускается мгновенно, манит реваншем и шутит над твоими нервами.


Дальше раскрой потенциал ниндзя: 120 уровней, ежедневные испытания и режим марафона без пауз проверят реакцию даже ветерана speedrun. Между забегами изучай комикс-сюжет, общайся с говорящим мечом и тренируйся в зале, чтобы открыть скины и фильтры камеры. Таблица мировых рекордов считает время до миллисекунд, а призраки лидеров точат маршрут. Игра идёт офлайн, дружит с контроллерами и не просит донат — докажи, что десять секунд тебе хватит!


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

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