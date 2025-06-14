Описание

Экшен-головоломка 10 Second Ninja X бросает тебя на крошечные арены, где за десять секунд надо уничтожить всех роботов лихого капитана Грима. Каждую попытку ты мгновенно оцениваешь расстановку врагов, прыгаешь, кидаешь сюрикены и рваным рывком рассекаешь их на искры, охотясь за трёхзвёздным временем. От точности и тайминга зависит всё: промедлишь долю секунды — золото исчезнет, но раунд перезапускается мгновенно, манит реваншем и шутит над твоими нервами.





Дальше раскрой потенциал ниндзя: 120 уровней, ежедневные испытания и режим марафона без пауз проверят реакцию даже ветерана speedrun. Между забегами изучай комикс-сюжет, общайся с говорящим мечом и тренируйся в зале, чтобы открыть скины и фильтры камеры. Таблица мировых рекордов считает время до миллисекунд, а призраки лидеров точат маршрут. Игра идёт офлайн, дружит с контроллерами и не просит донат — докажи, что десять секунд тебе хватит!