android-1.ru / Игры / Экшен / Tower Defense Legend 5 Pro (Мод, Бесплатные покупки)
Tower Defense Legend 5 Pro (Мод, Бесплатные покупки)

Tower Defense Legend 5 Pro (Мод, Бесплатные покупки) 1.0.9

Строй оборону, командуй будущим и сражайся за последнюю надежду человечества
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
1.0.9
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
GCenter
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 14:53
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 140 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
41
Скриншоты
Описание

Defense Legend 5 Pro: Epic TD — это премиум-версия популярной стратегии в жанре tower defense, где ты получаешь всё сразу: доступ ко всему контенту, никаких реклам и навязчивых пауз. Сюжет бросает тебя в разгар войны: Земля пала, а инопланетные силы идут за новой колонией. У тебя — технологии, башни, тактика. У них — всё остальное.


Каждая карта бросает новый вызов: атаки с воздуха, лавины из джунглей, скрытные рейды сквозь пустыни и ледяные долины. Ты прокачиваешь оружие, выбираешь расстановку, адаптируешься к волнам врагов и не даёшь им пройти. Игра работает офлайн, прогресс стабильный, визуал чёткий. Для тех, кто любит продуманную TD с плотным экшеном и без компромиссов — это прямой удар в цель.


Информация о модах

Бесплатная покупка

Показать полностью
 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Tower Defense Legend 5 Pro (Мод, Бесплатные покупки) v1.0.9 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Tower Defense Legend 5 Pro (Мод, Бесплатные покупки) 140 Мб Ссылка 2 140 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
StrikeForce Kitty (Полная версия)
StrikeForce Kitty (Полная версия)
Version: 1.2.24
Day R Survival Game: Выживание (Мод, Много денег)
Day R Survival Game: Выживание (Мод, Много денег)
Version: 1.875
Bounty of One: Premium (Мод, Много денег)
Bounty of One: Premium (Мод, Много денег)
Version: 1.0.202
Pixelman Fight 2.1 (Мод, Без рекламы)
Pixelman Fight 2.1 (Мод, Без рекламы)
Version: 10
Deadland - Fate of Survivor (Мод, Без рекламы)
Deadland - Fate of Survivor (Мод, Без рекламы)
Version: 1.07
Counter Tactical Strike : CS
Counter Tactical Strike : CS
Version: 1.1.7
Combat Cruiser (Мод, Бесплатные покупки)
Combat Cruiser (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 1.9
Space Squad Survival (Мод, Бесплатные покупки)
Space Squad Survival (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 1.0.02

Отзывы о Tower Defense Legend 5 Pro (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив