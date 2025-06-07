Space Squad Survival (Мод, Бесплатные покупки) 1.0.02
Исследуй, строй и сражайся: выживание команды в опасном открытом космосе
Space Squad Survival — это космический симулятор выживания с элементами стратегии и управления, где ты командуешь экипажем межзвёздного корабля. Каждые пять минут — это выбор: кого отправить в разведку, чем накормить команду, как починить повреждённые модули. Изучай планеты, управляй ресурсами и обустраивай корабль, пока за бортом царит мрак и враждебные силы не дремлют.
Сражайся с пиратами, отбивай нападения и захватывай вражеские корабли. Команда выживает благодаря твоим решениям: улучшай технологии, строй новые модули, вооружайся против инопланетных угроз. Исследуй поверхности, находи редкие ресурсы, строй базы и развивай навыки. Всё офлайн, без доната. В Space Squad Survival ты либо выживешь вместе с командой, либо исчезнешь в холодной пустоте.
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Запомни▶
Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
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.bin, просто переименуйте его в
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.