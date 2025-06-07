Описание

Space Squad Survival — это космический симулятор выживания с элементами стратегии и управления, где ты командуешь экипажем межзвёздного корабля. Каждые пять минут — это выбор: кого отправить в разведку, чем накормить команду, как починить повреждённые модули. Изучай планеты, управляй ресурсами и обустраивай корабль, пока за бортом царит мрак и враждебные силы не дремлют.





Сражайся с пиратами, отбивай нападения и захватывай вражеские корабли. Команда выживает благодаря твоим решениям: улучшай технологии, строй новые модули, вооружайся против инопланетных угроз. Исследуй поверхности, находи редкие ресурсы, строй базы и развивай навыки. Всё офлайн, без доната. В Space Squad Survival ты либо выживешь вместе с командой, либо исчезнешь в холодной пустоте.