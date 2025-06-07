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Space Squad Survival (Мод, Бесплатные покупки)

Space Squad Survival (Мод, Бесплатные покупки) 1.0.02

Исследуй, строй и сражайся: выживание команды в опасном открытом космосе
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Версия:
1.0.02
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Rebel Twins
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Вчера, 20:34
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 169 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
15
Скриншоты
Описание

Space Squad Survival — это космический симулятор выживания с элементами стратегии и управления, где ты командуешь экипажем межзвёздного корабля. Каждые пять минут — это выбор: кого отправить в разведку, чем накормить команду, как починить повреждённые модули. Изучай планеты, управляй ресурсами и обустраивай корабль, пока за бортом царит мрак и враждебные силы не дремлют.


Сражайся с пиратами, отбивай нападения и захватывай вражеские корабли. Команда выживает благодаря твоим решениям: улучшай технологии, строй новые модули, вооружайся против инопланетных угроз. Исследуй поверхности, находи редкие ресурсы, строй базы и развивай навыки. Всё офлайн, без доната. В Space Squad Survival ты либо выживешь вместе с командой, либо исчезнешь в холодной пустоте.


Информация о модах

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 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Space Squad Survival (Мод, Бесплатные покупки) v1.0.02 MOD APK

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Скачать Space Squad Survival (Мод, Бесплатные покупки) 169 Мб Ссылка 2 169 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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