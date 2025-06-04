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Crunchyroll: White Day

Crunchyroll: White Day 5.1.011

Ночь в школе, откуда не выбраться — выживи или стань частью её тайн
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Версия:
5.1.011
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Crunchyroll, LLC
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 15:31
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

White Day: A Labyrinth Named School — это классический хоррор на выживание с корейскими корнями, в котором ты оказываешься взаперти в проклятой школе, полной теней, призраков и душераздирающих загадок. Каждые 5 минут — новый скрип за углом, тупик, где шепчет стена, и погоня от тех, кто уже не человек. Решай зловещие головоломки, ищи выход и старайся не шуметь — преследователи слышат всё.


Игру отличают разветвлённый сюжет, множественные концовки и насыщенная атмосфера: от приглушённого света до тревожной музыки — здесь всё работает на страх. Ужасы нарастают постепенно, превращая любопытство в панику. White Day — не просто хоррор, а испытание твоей интуиции, внимательности и нервов. Готов ли ты узнать, что скрывают стены этой школы... и что они хотят от тебя?


Информация о модах

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 Теги темы: оригинал

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

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