Crunchyroll: White Day 5.1.011
Ночь в школе, откуда не выбраться — выживи или стань частью её тайн
White Day: A Labyrinth Named School — это классический хоррор на выживание с корейскими корнями, в котором ты оказываешься взаперти в проклятой школе, полной теней, призраков и душераздирающих загадок. Каждые 5 минут — новый скрип за углом, тупик, где шепчет стена, и погоня от тех, кто уже не человек. Решай зловещие головоломки, ищи выход и старайся не шуметь — преследователи слышат всё.
Игру отличают разветвлённый сюжет, множественные концовки и насыщенная атмосфера: от приглушённого света до тревожной музыки — здесь всё работает на страх. Ужасы нарастают постепенно, превращая любопытство в панику. White Day — не просто хоррор, а испытание твоей интуиции, внимательности и нервов. Готов ли ты узнать, что скрывают стены этой школы... и что они хотят от тебя?
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