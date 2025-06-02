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Naraka: Bladepoint Mobile (Полная версия)

Naraka: Bladepoint Mobile (Полная версия) 1.0.401192

Прыгай, парируй, режь — королевская битва в стиле восточного боевика на мобильном
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Версия:
1.0.401192
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Netease Games Global
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 15:04
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8
Скриншоты
Описание

Naraka: Bladepoint Mobile — это зрелищная королевская битва для Android с упором на ближний бой, паркур и динамичные поединки, где ты сражаешься против 59 других игроков за право остаться последним выжившим. Каждые 5 минут — схватки, рывки по стенам, ультимативные удары и уклонения в долю секунды. Здесь важен не просто урон — важна ловкость, тайминг и знание умений своего героя. И всё это — в кармане, с плавным управлением, адаптированным для сенсорного экрана.


Выбирай персонажа с уникальным стилем — будь то Yoto Hime, Viper Ning или Tarka Ji, — и опробуй вертикальный геймплей в паре или в трио. У каждого бойца — свои комбо и спецприёмы, которые решают исход битвы. Графика на уровне ПК, а карты, модели и эффекты оптимизированы для мобильного без потери качества. Скользи по стенам, бей с воздуха, ставь блок и побеждай красиво. Если хочется экшена, где важны руки, а не только пушка — ты по адресу.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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