Naraka: Bladepoint Mobile (Полная версия) 1.0.401192
Прыгай, парируй, режь — королевская битва в стиле восточного боевика на мобильном
Naraka: Bladepoint Mobile — это зрелищная королевская битва для Android с упором на ближний бой, паркур и динамичные поединки, где ты сражаешься против 59 других игроков за право остаться последним выжившим. Каждые 5 минут — схватки, рывки по стенам, ультимативные удары и уклонения в долю секунды. Здесь важен не просто урон — важна ловкость, тайминг и знание умений своего героя. И всё это — в кармане, с плавным управлением, адаптированным для сенсорного экрана.
Выбирай персонажа с уникальным стилем — будь то Yoto Hime, Viper Ning или Tarka Ji, — и опробуй вертикальный геймплей в паре или в трио. У каждого бойца — свои комбо и спецприёмы, которые решают исход битвы. Графика на уровне ПК, а карты, модели и эффекты оптимизированы для мобильного без потери качества. Скользи по стенам, бей с воздуха, ставь блок и побеждай красиво. Если хочется экшена, где важны руки, а не только пушка — ты по адресу.
Полная версия
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Установка
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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