Описание

Naraka: Bladepoint Mobile — это зрелищная королевская битва для Android с упором на ближний бой, паркур и динамичные поединки, где ты сражаешься против 59 других игроков за право остаться последним выжившим. Каждые 5 минут — схватки, рывки по стенам, ультимативные удары и уклонения в долю секунды. Здесь важен не просто урон — важна ловкость, тайминг и знание умений своего героя. И всё это — в кармане, с плавным управлением, адаптированным для сенсорного экрана.





Выбирай персонажа с уникальным стилем — будь то Yoto Hime, Viper Ning или Tarka Ji, — и опробуй вертикальный геймплей в паре или в трио. У каждого бойца — свои комбо и спецприёмы, которые решают исход битвы. Графика на уровне ПК, а карты, модели и эффекты оптимизированы для мобильного без потери качества. Скользи по стенам, бей с воздуха, ставь блок и побеждай красиво. Если хочется экшена, где важны руки, а не только пушка — ты по адресу.