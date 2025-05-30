Galactic Triad: Cosmic Clash 0.1.1
Трое героев, одно задание: пробейся сквозь корабль, кишащий инопланетянами
Galactic Triad: Cosmic Clash — это топдаун-шутер с элементами тактики и рогалика. Каждые пять минут ты продвигаешься по узким коридорам, взламываешь двери, отстреливаешься от волн врагов и решаешь, кем играть дальше — бойцом, инженером или целителем. У каждого свой стиль и задача, а от выбора зависит тактика выживания. Каждый заход — новая конфигурация, новые угрозы и новый шанс пройти дальше.
Солдат наносит двойной урон и подходит для лобового боя, инженер взламывает консоли и открывает закрытые зоны, целитель поддерживает отряд и восстанавливает здоровье. Уровни генерируются случайно, лут меняется, противники варьируются от разведчиков до бронированных мутантов. Прокачка, сбор данных и эвакуация — вот ключевые цели. Оффлайн-режим, нетребовательность к донату, поддержка геймпада. Если любишь экшен с планированием — Galactic Triad тебя точно подзадержит.
Полная версия
Скачать Galactic Triad: Cosmic Clash v0.1.1 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.