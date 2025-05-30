Описание

Galactic Triad: Cosmic Clash — это топдаун-шутер с элементами тактики и рогалика. Каждые пять минут ты продвигаешься по узким коридорам, взламываешь двери, отстреливаешься от волн врагов и решаешь, кем играть дальше — бойцом, инженером или целителем. У каждого свой стиль и задача, а от выбора зависит тактика выживания. Каждый заход — новая конфигурация, новые угрозы и новый шанс пройти дальше.





Солдат наносит двойной урон и подходит для лобового боя, инженер взламывает консоли и открывает закрытые зоны, целитель поддерживает отряд и восстанавливает здоровье. Уровни генерируются случайно, лут меняется, противники варьируются от разведчиков до бронированных мутантов. Прокачка, сбор данных и эвакуация — вот ключевые цели. Оффлайн-режим, нетребовательность к донату, поддержка геймпада. Если любишь экшен с планированием — Galactic Triad тебя точно подзадержит.