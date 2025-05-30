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Galactic Triad: Cosmic Clash

Galactic Triad: Cosmic Clash 0.1.1

Трое героев, одно задание: пробейся сквозь корабль, кишащий инопланетянами
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Версия:
0.1.1
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Studıo Gamebıt Yazılım Ve Teknoloji Ltd.Şti.
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 14:25
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 134 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

Galactic Triad: Cosmic Clash — это топдаун-шутер с элементами тактики и рогалика. Каждые пять минут ты продвигаешься по узким коридорам, взламываешь двери, отстреливаешься от волн врагов и решаешь, кем играть дальше — бойцом, инженером или целителем. У каждого свой стиль и задача, а от выбора зависит тактика выживания. Каждый заход — новая конфигурация, новые угрозы и новый шанс пройти дальше.


Солдат наносит двойной урон и подходит для лобового боя, инженер взламывает консоли и открывает закрытые зоны, целитель поддерживает отряд и восстанавливает здоровье. Уровни генерируются случайно, лут меняется, противники варьируются от разведчиков до бронированных мутантов. Прокачка, сбор данных и эвакуация — вот ключевые цели. Оффлайн-режим, нетребовательность к донату, поддержка геймпада. Если любишь экшен с планированием — Galactic Triad тебя точно подзадержит.


Информация о модах

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 Теги темы: оригинал

Скачать Galactic Triad: Cosmic Clash v0.1.1 MOD APK

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

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