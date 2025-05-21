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Grand Crime Legends: Мафия (Мод, Много денег)

Grand Crime Legends: Мафия (Мод, Много денег) 0.2.5

3D-экшен в открытом мире: строй криминальную империю и правь улицами города
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Версия:
0.2.5
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Respawn Dynamics
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Сегодня, 16:42
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 113 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
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Описание

Grand Crime Legends — это криминальный экшен в духе классических игр про мафию, где ты начинаешь путь с нуля и превращаешься в легенду преступного мира. Каждые пять минут — это угоны, перестрелки, разборки с бандами, выполнение миссий на грани закона и выживание в жестокой уличной иерархии. Исследуй открытый город пешком или за рулём, находи оружие, ресурсы и новые задания.


Ты можешь захватывать районы, расширять влияние, менять внешний вид героя, покупать транспорт, строить убежища и принимать решения, которые влияют на развитие сюжета. Графика и свобода действий создают полное погружение в атмосферу уличной жизни. Если тебе по вкусу гангстерские истории, перестрелки и криминальный стиль — Grand Crime Legends предложит всё это и больше. Улицы не прощают ошибок. Сумеешь ли ты выжить — и стать легендой?


Информация о модах

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 Теги темы: Много денег

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Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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