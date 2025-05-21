Описание

Grand Crime Legends — это криминальный экшен в духе классических игр про мафию, где ты начинаешь путь с нуля и превращаешься в легенду преступного мира. Каждые пять минут — это угоны, перестрелки, разборки с бандами, выполнение миссий на грани закона и выживание в жестокой уличной иерархии. Исследуй открытый город пешком или за рулём, находи оружие, ресурсы и новые задания.





Ты можешь захватывать районы, расширять влияние, менять внешний вид героя, покупать транспорт, строить убежища и принимать решения, которые влияют на развитие сюжета. Графика и свобода действий создают полное погружение в атмосферу уличной жизни. Если тебе по вкусу гангстерские истории, перестрелки и криминальный стиль — Grand Crime Legends предложит всё это и больше. Улицы не прощают ошибок. Сумеешь ли ты выжить — и стать легендой?