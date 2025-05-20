Drive Beyond Horizons (Мод, Много денег) 1.4
Постапокалиптический автосимулятор с выживанием, зомби и тюнингом машины
Drive Beyond Horizons — это хардкорная survival-игра в открытом мире с упором на сборку и прокачку машины, в которой ты сражаешься не только с ордами зомби, но и с самой пустошью. Каждые пять минут — это поиск деталей, улучшение проходимости, сбор ресурсов и попытка выжить там, где дорога — единственное спасение. Сборка транспорта — не просто фича: от подвески до брони, всё влияет на шанс добраться до следующей точки.
Погрузись в реалистичный 3D-мир с динамической погодой и сменой дня и ночи, где буря может быть опаснее, чем мертвец. Ночью зомби становятся агрессивнее, а ресурсы быстро заканчиваются. Исследуй заброшенные строения, лутай топливо, ищи оружие и еду, не забывая следить за состоянием автомобиля. Без постоянного обслуживания далеко не уедешь. Drive Beyond Horizons — это не просто поездка по пустоши. Это борьба за выживание на четырёх колёсах.
Получайте большое количество патронов при поднятии одного.
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Запомни▶
Установка
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Формат
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.bin, просто переименуйте его в
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.