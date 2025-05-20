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Drive Beyond Horizons (Мод, Много денег)

Drive Beyond Horizons (Мод, Много денег) 1.4

Постапокалиптический автосимулятор с выживанием, зомби и тюнингом машины
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Версия:
1.4
Требования:
Android 8.1
Разработчик:
DarkPlay Game
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Сегодня, 13:58
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 202 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
13
Скриншоты
Описание

Drive Beyond Horizons — это хардкорная survival-игра в открытом мире с упором на сборку и прокачку машины, в которой ты сражаешься не только с ордами зомби, но и с самой пустошью. Каждые пять минут — это поиск деталей, улучшение проходимости, сбор ресурсов и попытка выжить там, где дорога — единственное спасение. Сборка транспорта — не просто фича: от подвески до брони, всё влияет на шанс добраться до следующей точки.


Погрузись в реалистичный 3D-мир с динамической погодой и сменой дня и ночи, где буря может быть опаснее, чем мертвец. Ночью зомби становятся агрессивнее, а ресурсы быстро заканчиваются. Исследуй заброшенные строения, лутай топливо, ищи оружие и еду, не забывая следить за состоянием автомобиля. Без постоянного обслуживания далеко не уедешь. Drive Beyond Horizons — это не просто поездка по пустоши. Это борьба за выживание на четырёх колёсах.


Информация о модах

Получайте большое количество патронов при поднятии одного.

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 Теги темы: Много денег

Скачать Drive Beyond Horizons (Мод, Много денег) v1.4 MOD APK

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Скачать Drive Beyond Horizons (Мод, Много денег) 202 Мб Ссылка 2 202 Мб
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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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