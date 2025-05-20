Описание

Drive Beyond Horizons — это хардкорная survival-игра в открытом мире с упором на сборку и прокачку машины, в которой ты сражаешься не только с ордами зомби, но и с самой пустошью. Каждые пять минут — это поиск деталей, улучшение проходимости, сбор ресурсов и попытка выжить там, где дорога — единственное спасение. Сборка транспорта — не просто фича: от подвески до брони, всё влияет на шанс добраться до следующей точки.





Погрузись в реалистичный 3D-мир с динамической погодой и сменой дня и ночи, где буря может быть опаснее, чем мертвец. Ночью зомби становятся агрессивнее, а ресурсы быстро заканчиваются. Исследуй заброшенные строения, лутай топливо, ищи оружие и еду, не забывая следить за состоянием автомобиля. Без постоянного обслуживания далеко не уедешь. Drive Beyond Horizons — это не просто поездка по пустоши. Это борьба за выживание на четырёх колёсах.