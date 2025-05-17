Monster Train (Мод, Unlocked) 2.3.5
Ад замерз — собери колоду, зажги Пекло и сожги армию Рая
Monster Train — это стратегический рогалик с построением колоды, где ты защищаешь Ад, управляя сражениями сразу на трёх этажах адского поезда. Каждые пять минут — это выбор карты, усиление юнитов, планирование маршрута и бой против всё более сильных ангельских армий. Здесь не бывает двух одинаковых партий.
Выбери основной и дополнительный кланы из пяти доступных, комбинируй их стили, собирай мощные связки и усиливай героя. Каждый маршрут — шанс улучшить карты, нанять демонов, получить бонусы или создать дубликаты ключевых заклинаний. Monster Train идеально подходит для мобайла: динамично, глубоко, вариативно. Сможешь ли ты снова зажечь Пекло?
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