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Monster Train (Мод, Unlocked)

Monster Train (Мод, Unlocked) 2.3.5

Ад замерз — собери колоду, зажги Пекло и сожги армию Рая
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Версия:
2.3.5
Требования:
Android 9
Разработчик:
Good Shepherd Entertainment
Категория:
Карточные / На русском
Обновлено:
Вчера, 23:14
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 352 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

Monster Train — это стратегический рогалик с построением колоды, где ты защищаешь Ад, управляя сражениями сразу на трёх этажах адского поезда. Каждые пять минут — это выбор карты, усиление юнитов, планирование маршрута и бой против всё более сильных ангельских армий. Здесь не бывает двух одинаковых партий.


Выбери основной и дополнительный кланы из пяти доступных, комбинируй их стили, собирай мощные связки и усиливай героя. Каждый маршрут — шанс улучшить карты, нанять демонов, получить бонусы или создать дубликаты ключевых заклинаний. Monster Train идеально подходит для мобайла: динамично, глубоко, вариативно. Сможешь ли ты снова зажечь Пекло?


Информация о модах

Разблокированы все DLC

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 Теги темы: Unlocked

Скачать Monster Train (Мод, Unlocked) v2.3.5 MOD APK

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Скачать Monster Train (Мод, Unlocked) 352 Мб Ссылка 2 352 Мб

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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