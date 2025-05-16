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Wolvesville Classic Pro (Мод, Unlocked)

Wolvesville Classic Pro (Мод, Unlocked) 3.0.4

Играйте в «Мафию» без карт и лишней возни — всё уже в телефоне
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Версия:
3.0.4
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Wolvesville GmbH & Co. KG
Категория:
Игры / Карточные
Обновлено:
Сегодня, 17:49
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 36 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10
Скриншоты
Описание

Wolvesville Classic Pro — это мобильная адаптация классической игры в оборотней (или «Мафию»), идеально подходящая для вечеринок, посиделок и игр в компании. Каждые 5 минут ты передаёшь телефон следующему игроку, чтобы он узнал свою роль, — и можно начинать охоту. Настрой роли, выбери количество игроков, добавь спецперсонажей — всё гибко и без бумажной суеты.


В Wolvesville Classic Pro сочетаются интуитивная настройка, офлайн-режим и удобная смена ролей прямо на устройстве. Поддерживается широкий выбор персонажей — от обычных жителей до хитрых оборотней, гадалок и охотников. Интерфейс минималистичный, чтобы не отвлекать от живого общения и обсуждений. Всё, что тебе нужно — это компания и смартфон. Остальное игра возьмёт на себя. Готов разгадать, кто прячется под личиной?


Информация о модах

Разблокированная игра

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 Теги темы: Unlocked

Скачать Wolvesville Classic Pro (Мод, Unlocked) v3.0.4 MOD APK

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Скачать Wolvesville Classic Pro (Мод, Unlocked) 36 Мб Ссылка 2 36 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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