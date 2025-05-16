Wolvesville Classic Pro (Мод, Unlocked) 3.0.4
Играйте в «Мафию» без карт и лишней возни — всё уже в телефоне
Wolvesville Classic Pro — это мобильная адаптация классической игры в оборотней (или «Мафию»), идеально подходящая для вечеринок, посиделок и игр в компании. Каждые 5 минут ты передаёшь телефон следующему игроку, чтобы он узнал свою роль, — и можно начинать охоту. Настрой роли, выбери количество игроков, добавь спецперсонажей — всё гибко и без бумажной суеты.
В Wolvesville Classic Pro сочетаются интуитивная настройка, офлайн-режим и удобная смена ролей прямо на устройстве. Поддерживается широкий выбор персонажей — от обычных жителей до хитрых оборотней, гадалок и охотников. Интерфейс минималистичный, чтобы не отвлекать от живого общения и обсуждений. Всё, что тебе нужно — это компания и смартфон. Остальное игра возьмёт на себя. Готов разгадать, кто прячется под личиной?
Разблокированная игра
Скачать Wolvesville Classic Pro (Мод, Unlocked) v3.0.4 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.