Описание

Wolvesville Classic Pro — это мобильная адаптация классической игры в оборотней (или «Мафию»), идеально подходящая для вечеринок, посиделок и игр в компании. Каждые 5 минут ты передаёшь телефон следующему игроку, чтобы он узнал свою роль, — и можно начинать охоту. Настрой роли, выбери количество игроков, добавь спецперсонажей — всё гибко и без бумажной суеты.





В Wolvesville Classic Pro сочетаются интуитивная настройка, офлайн-режим и удобная смена ролей прямо на устройстве. Поддерживается широкий выбор персонажей — от обычных жителей до хитрых оборотней, гадалок и охотников. Интерфейс минималистичный, чтобы не отвлекать от живого общения и обсуждений. Всё, что тебе нужно — это компания и смартфон. Остальное игра возьмёт на себя. Готов разгадать, кто прячется под личиной?