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Disney Solitaire (Мод, auto win)

Disney Solitaire (Мод, auto win) 0.43.3

Погрузитесь в мир карточных приключений с незабываемыми моментами волшебства и эмоций
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Версия:
0.43.3
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
SuperPlay.
Категория:
Игры / Карточные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 116 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8
Скриншоты
Описание

Disney Solitaire приглашает вас окунуться в мир ностальгии, где классический пасьянс превращается в захватывающее приключение, наполненное магией культовых мультфильмов Disney и Pixar. С первых секунд игры вы переноситесь в чарующее царство, где каждая карточка оживает, воссоздавая легендарные сцены с участием Аладдина, Эльзы, Моаны и других любимых персонажей. Здесь каждая партия не просто развлечение, а настоящее путешествие по красочным мирам, где удивительные бонусы и специальные карты добавляют элемент неожиданности, превращая каждую игру в уникальное испытание мастерства и интуиции.


Погружение в игру дарит непередаваемые ощущения, когда каждое движение и каждая комбинация карточек подчеркивают важность продуманной волшебство и тщательной стратегия. Инновационные функции приложения позволяют собирать уникальные бонусы, открывая новые сцены и превращая классический пасьянс в яркое событие, где каждая победа приближает вас к разгадке тайн волшебного мира. Насладитесь потрясающими визуальными эффектами и глубоким эмоциональным погружением, которое делает каждую игру незабываемым побегом в мир чудес и фантазий.


Информация о модах
  • АВТО ПОБЕДА
  • НЕОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ВАЛЮТ, даже за минус все равно можно купить.

Примечание: Высокий уровень бана, будьте осторожны и не злоупотребляйте им.

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Скачать Disney Solitaire (Мод, auto win) v0.43.3 MOD APK

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Скачать Disney Solitaire (Мод, auto win) 116 Мб Ссылка 2 116 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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