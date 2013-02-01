android-1.ru / Игры / Карточные / Meow General Three Kingdoms (Мод меню)
Meow General Three Kingdoms (Мод меню)

Meow General Three Kingdoms (Мод меню) 1.4

Погрузитесь в мир очаровательных кошек и стратегических сражений эпохи Троецарствия
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
DilidaStudio
Категория:
Игры / Карточные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 591 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8
Скриншоты
Описание

Meow General Three Kingdoms предлагает совершенно новый взгляд на эпоху Троецарствия, где легендарные герои превращаются в милых и обаятельных котов. Представьте, как мудрый кот-стратег, воплощённый в образе Чжугэ Ляна, и величественный, но непринуждённый оранжевый кот-генерал, подобный Гуань Юй, оживают в этой увлекательной игре. Каждый ход, каждое решение превращают историю в живую сказку, где традиционные батальные сцены переплетаются с юмором и очарованием, делая процесс игры захватывающим и уникальным.


Эта инновационная карточная игра с размещением мастерски сочетает исторический колорит с элементами кошачьей культуры, превращая стратегические сражения в настоящую кошачью стратегию. Благодаря продуманным механикам, динамичному геймплею и яркой визуальной эстетике, игра не только порадует поклонников истории, но и подарит массу положительных эмоций, раскрывая новые грани любимых персонажей в мире, где война и умиление идут рука об руку.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель защиты
Показать полностью
 Теги темы: Мод меню

Скачать Meow General Three Kingdoms (Мод меню) v1.4 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Meow General Three Kingdoms (Мод меню) 591 Мб Ссылка 2 591 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Пасьянс Candy Crush (Мод меню)
Пасьянс Candy Crush (Мод меню)
Version: 1.0.21
Liar's Bar (Мод, Бесплатные покупки)
Liar's Bar (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 0.4.1
Solitaire Dreams (Мод, без рекламы)
Solitaire Dreams (Мод, без рекламы)
Version: 4.0.3
Crunchyroll: Kardboard Kings (Мод, Unlocked)
Crunchyroll: Kardboard Kings (Мод, Unlocked)
Version: 1.4.23
Dragon Pocket (Мод меню)
Dragon Pocket (Мод меню)
Version: 1.0.3
Удачи, арендодатель
Удачи, арендодатель
Version: 1.2.13
Legend of Myth-Free 1000 Draws (Мод, Один удар)
Legend of Myth-Free 1000 Draws (Мод, Один удар)
Version: 1.0.7
Eden Fantasia: Idle Goddess (Мод, Быстрая игра)
Eden Fantasia: Idle Goddess (Мод, Быстрая игра)
Version: 1.3

Отзывы о Meow General Three Kingdoms (Мод меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив