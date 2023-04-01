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Liar's Bar (Мод, Бесплатные покупки)

Liar's Bar (Мод, Бесплатные покупки) 0.3.6

Войдите в мир опасного блефа и безграничных интриг, чтобы стать последним выжившим
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Версия:
0.3.6
Требования:
Android 10
Разработчик:
Curve Animation
Категория:
Игры / Карточные
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 600 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

Добро пожаловать в Liar's Bar, где каждое сказанное слово может стать ключом к победе или фатальной ошибкой. В тени этого мрачного бара вы сражаетесь с 2-4 соперниками, используя смесь покерной механики, социальной дедукции и смертельно увлекательных мини-игр. Здесь важны не столько карты, сколько искусство блефа и умение вовремя решиться на отчаянный поступок. Бескомпромиссные раунды, темы «стола короля», «стола королевы» или «стола туза» — всё это превращает каждую партию в уникальную историю лжи, блефа и внезапных поворотов судьбы.


В основе геймплея лежит карточная игра с высокими ставками, где мало просто выложить подходящую карту — нужно убедить противников в своей правоте или вовремя уличить их во лжи. Если блеф раскроется, готовьтесь к русской рулетке, и проигрыш здесь может стать роковым. Джокеры дают возможность творчески менять тактику, а внезапная смерть поджидает тех, кто останется без карт. Каждый раунд проверяет, насколько вы хитры и решительны, ведь выживет только самый изворотливый игрок, способный превратить любое сомнение соперника в своё главное оружие. Готовы ли вы ощутить вкус риска и доказать, что ваша ложь — самая убедительная?


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