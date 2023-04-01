Описание

Добро пожаловать в Liar's Bar, где каждое сказанное слово может стать ключом к победе или фатальной ошибкой. В тени этого мрачного бара вы сражаетесь с 2-4 соперниками, используя смесь покерной механики, социальной дедукции и смертельно увлекательных мини-игр. Здесь важны не столько карты, сколько искусство блефа и умение вовремя решиться на отчаянный поступок. Бескомпромиссные раунды, темы «стола короля», «стола королевы» или «стола туза» — всё это превращает каждую партию в уникальную историю лжи, блефа и внезапных поворотов судьбы.





В основе геймплея лежит карточная игра с высокими ставками, где мало просто выложить подходящую карту — нужно убедить противников в своей правоте или вовремя уличить их во лжи. Если блеф раскроется, готовьтесь к русской рулетке, и проигрыш здесь может стать роковым. Джокеры дают возможность творчески менять тактику, а внезапная смерть поджидает тех, кто останется без карт. Каждый раунд проверяет, насколько вы хитры и решительны, ведь выживет только самый изворотливый игрок, способный превратить любое сомнение соперника в своё главное оружие. Готовы ли вы ощутить вкус риска и доказать, что ваша ложь — самая убедительная?