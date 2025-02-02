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Nickelodeon Card Clash (Мод Меню)

Nickelodeon Card Clash (Мод Меню) 1.4.1

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Версия:
1.4.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Monumental, LLC
Категория:
Игры / Карточные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 539 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
173
Скриншоты
Описание

Добро пожаловать в Nickelodeon Card Clash, увлекательную коллекционную карточную игру, которая объединяет лучшие моменты ваших любимых мультсериалов. В этой игре вас ждет не только стратегическое сражение, но и ностальгическое путешествие по миру Nickelodeon, где вы сможете сразиться с друзьями в эпических карточных битвах, используя знаковых персонажей.


Соберите свою уникальную колоду из карт с изображениями таких легендарных персонажей, как Губка Боб, Патрик, Леонардо из Черепашек-ниндзя и Аанг из Аватара: Легенда об Аанге. Каждый персонаж обладает уникальными способностями, которые помогут вам одержать победу в сражениях. Создавайте колоды, собирая редкие и легендарные карты, и докажите всем, что вы — настоящий мастер карточных боев!


Информация о модах
  • Меню модов
  • Валюта никогда не падает
  • Неограниченная энергия
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 Теги темы: Мод меню

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Скачать Nickelodeon Card Clash (Мод Меню) 539 Мб Ссылка 2 539 Мб

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