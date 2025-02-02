Описание

Добро пожаловать в Nickelodeon Card Clash, увлекательную коллекционную карточную игру, которая объединяет лучшие моменты ваших любимых мультсериалов. В этой игре вас ждет не только стратегическое сражение, но и ностальгическое путешествие по миру Nickelodeon, где вы сможете сразиться с друзьями в эпических карточных битвах, используя знаковых персонажей.





Соберите свою уникальную колоду из карт с изображениями таких легендарных персонажей, как Губка Боб, Патрик, Леонардо из Черепашек-ниндзя и Аанг из Аватара: Легенда об Аанге. Каждый персонаж обладает уникальными способностями, которые помогут вам одержать победу в сражениях. Создавайте колоды, собирая редкие и легендарные карты, и докажите всем, что вы — настоящий мастер карточных боев!