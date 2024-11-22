Pocket Storm (Мод, Без рекламы) 1.0.7
Соберите свою команду мечты из питомцев всех поколений
Версия:
1.0.7
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Tammda
Обновлено:
Сегодня, 15:39
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.5 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9
Описание
Pocket Storm — это динамичная игра по коллекционированию питомцев, объединяющая всех любимых существ из поколений с 1 по 7. Вас ждёт путешествие, полное ностальгии и новых открытий: тренируйте, сражайтесь и коллекционируйте сотни питомцев, включая редких и легендарных.
Игра предлагает свежий взгляд на коллекционирование, совмещая стратегию, исследование и возможность создать свою идеальную команду. Независимо от того, стремитесь ли вы собрать всех или ищете своих фаворитов, Pocket Storm станет идеальным выбором для всех поклонников питомцев, от новичков до опытных коллекционеров.
Информация о модах
Взлом скорости, без рекламы.
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