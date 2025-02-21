Версия:
1.1.2g
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
KEMCO
Обновлено:
Сегодня, 01:28
Возраст:
Требуется места:
≈ 175 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
28
Описание
Novels Rogue — это захватывающая приключенческая ролевая игра, где вы станете мальчиком-волшебником с возможностью собирать карты и сражаться. Ваша магическая история развернется в рамках четырех мистических книг, которые определяют ход игры и контролируют каждое ваше действие.
Каждое сражение и квест направлены на сбор мощных карт для создания полной колоды, которая станет вашим главным оружием в битвах. Каждая карта содержит уникальную силу, которая поможет вам побеждать врагов и раскрывать множество интересных историй. Откройте для себя увлекательный мир Novels Rogue, где сила карт решает всё, и покажите себя как истинный волшебник!
Информация о модах
Меню модов
Неограниченная премиальная валюта
Разблокировано Без рекламы
Показать полностью
Скачать Novels Rogue (Мод Меню) v1.1.2g MOD APK
Скачать из Google Play
Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer