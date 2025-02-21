Описание

Novels Rogue — это захватывающая приключенческая ролевая игра, где вы станете мальчиком-волшебником с возможностью собирать карты и сражаться. Ваша магическая история развернется в рамках четырех мистических книг, которые определяют ход игры и контролируют каждое ваше действие.





Каждое сражение и квест направлены на сбор мощных карт для создания полной колоды, которая станет вашим главным оружием в битвах. Каждая карта содержит уникальную силу, которая поможет вам побеждать врагов и раскрывать множество интересных историй. Откройте для себя увлекательный мир Novels Rogue, где сила карт решает всё, и покажите себя как истинный волшебник!